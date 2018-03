Resistente à água

Não é mais preciso ter medo de usar móveis e revestimentos de madeira no banheiro. Bancadas e decks feitos com o material tratado com verniz especial vão bem para esquentar o ambiente e colaboram para que o espaço fuja do visual convencional de azulejos.

Essa foi a escolha dos arquitetos Fabio Bouillet e Rodrigo Jorge para um banheiro de 7,51 m². “O material combina com a vontade dos proprietários de ter um lugar acolhedor e em harmonia com a paisagem da janela, que é voltada para uma área verde”, diz Bouillet.

Em outro projeto tocado pela dupla, a madeira foi usada para compor os dois banheiros da suíte principal da casa, com 5,30 m² cada um. “O casal é bem minimalista, por isso, optamos por fazer os dois banheiros do quarto, um para cada, da mesma forma, usando linhas retas e misturando a madeira com mármore clara”, diz Jorge.

A mesma combinação foi usada no banheiro projetado pelo escritório Sesso& Dalanezi (foto acima), onde a madeira se faz presente não apenas na bancada, que ganhou tampo de mármore branco, mas também na parede, que recebeu um painel de freijó. O espaço do banho, com dois chuveiros, tem estante de mármore, que, além de apoiar produtos de beleza, separa o ambiente da banheira sem delimitar totalmente a área. “A madeira se mistura perfeitamente com os outros materiais. Uma iluminação indireta, que aqui parte do espelho, também compõe muito bem. Em um banheiro, cada detalhe faz a diferença para que o espaço não seja só mais um dentro da casa”, diz Marcelo Sesso, responsável pelo projeto.