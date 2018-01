Reforma transforma andar superior em área social

O piso perto da bancada é de ladrilho hidráulico da Ladrilar Foto: Maíra Acayaba/Divulgação

O resultado da obra feita nesta cobertura em Pinheiros foi além de criar mais um cômodo para a família. O quarto, que antes dividia o espaço do segundo pavimento com a churrasqueira e a piscina, foi para o andar térreo, fazendo com que o segundo andar pudesse ser totalmente voltado à área social: agora, a cobertura é o coração da casa. “A ideia era criar um novo quarto, mas nos pareceu viável concentrar o convívio com os amigos no piso de cima, que funciona como um grande espaço de estar, onde as pessoas podem circular entre a cozinha, a sala de jantar e a piscina”, conta Kathleen Chiang, arquiteta do Zoom Arquitetura, escritório que assina o projeto.

Além de abrir espaço para o novo quarto, o projeto teve como objetivo atender a outro desejo da cliente, que adora surfar aos fins de semana. “Ela queria um lugar mais solar, com cores alegres, para aproveitar os dias de folga em que fica em São Paulo”, conta Kathleen. Para colocar isso em prática, a arquiteta começou apostando no azul, que, em vários tons, decora uma das paredes do primeiro andar. “Usamos mais de um azul para que o resultado remetesse a uma onda no mar. Em cima, o amarelo vibrante é ressaltado pela luz do sol”, explica.

Os revestimentos também foram pensados para incorporar a atmosfera praiana que a cliente queria. “Usamos madeira para esquentar ainda mais o ambiente. E os pilares descascados e as bancadas de concreto contribuem para criar um ambiente despojado”, comenta a arquiteta. Em uma das paredes, um painel com azulejos coloridos serve de fundo para um jardim vertical. “São peças antigas, que a moradora fez questão de preservar. Achei que ficou perfeito para deixar tudo ainda mais intimista, como ela queria.”