Reforma em quarto valoriza closet com espelhos

A falta de identidade nos ambientes é um problema mais comum do que parece em residências. Nossa leitora desejava reverter essa situação em seu quarto de casal e recebeu projeto da arquiteta Karina Afonso. Também tem alguma dúvida de decoração em sua casa? Envie um e-mail para meuprojetonocasa@estadao.com.

Planta original do apartamento foi mantida pela arquiteta, porém recebeu espelhos nas portas Foto: Reprodução

Olá! Meu nome é Tatiana e gostaria de pedir uma ajuda com o projeto do meu quarto. Ele não tem absolutamente nada de interessante. Compramos o apartamento e já existia um closet planejado, que não tem nada a ver conosco. Gostaria de uma solução na marcenaria e também dicas para deixar o espaço com mais personalidade. Ah, também preciso de uma pequena bancada de trabalho para acomodar o notebook. Obrigada!

Tatiana Reis

São Paulo - SP

Sugestões aplicadas ao quarto da leitora Foto: Reprodução

Olá, Tatiana! Escolhi uma cama com cabeceira em L, confortável e contemporânea, revestida de couro natural – assim, fica fácil a limpeza e manutenção. Sugiro que as paredes sejam pintadas de cinza e que uma delas seja revestida com espelho, com intuito de “aumentar” o quarto. A TV pode ser fixada na parede de espelho, que, instalado do lado oposto à janela, traz luminosidade e amplitude. Para uma melhor circulação, optamos por colocar uma porta de correr, também de espelho. Para a janela, sugiro uma cortina que ocupe quase toda a extensão da parede, simulando um painel, na cor cinza-claro. Vai ajudar a aquecer o ambiente. Projetamos uma mesa lateral de encaixe, com madeira ebanizada, para auxiliá-la com o laptop. Para usar como escrivaninha, basta acrescentar um banco de acrílico, leve e transparente. Podemos abusar de abajures e luminárias, que funcionam como apoio para leitura e uma iluminação mais intimista. Por fim, substituímos os vidros do closet por espelho. Complemente com roupa de cama personalizada, almofadas e quadros. Espero que fique satisfeita com o projeto e aproveite muito!