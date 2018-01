Referência ao ciclo do café vence como melhor espaço comercial no Prêmio CASA

Se para o público já não é tarefa das mais fáceis selecionar os melhores, em meio a toda a diversidade dos ambientes e alto nível das propostas apresentadas em Casacor, como não seria para um time de especialistas?

Vencedora na categoria Espaço Comercial, Marília Pellegrini Foto: Divulgação

Vencedora na categoria Espaço Comercial, Marília Pellegrini também destacou a importância do reconhecimento dos jurados. “O prêmio chancela meu esforço em empreender uma longa pesquisa com o objetivo de gerar um conceito forte, ligado à arquitetura”, comenta a arquiteta que assina o Café Experiência.

Um projeto que surgiu do desejo da arquiteta de criar um espaço em torno do café, que conta com paredes de taipa de pilão e portões metálicos que reproduzem o desenhos de grãos. Uma solução que mimetiza a construção com os gradis implantados pela última grande reforma do prédio do Jockey da década de 1960, período que ainda celebrava a fase áurea do cultivo e exportação da planta no País.