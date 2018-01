Massa básica para a pizza Ingredientes 500g de farinha de trigo 1 colher de sopa de açúcar 1,5 xícara de água 1 tablete de fermento biológico 1 colher de chá de sal 4 colheres de sopa de óleo de milho ou azeite Modo de preparo Em um recipiente, dissolva o fermento e o açúcar em um pouco de água e deixe descansar por 5 minutos. Misture a farinha e o sal em uma bacia. Coloque azeite em fio. Faça um buraco no centro, adicionando, aos poucos, a água morna. Misture tudo até formar uma massa lisa (se for preciso, acrescente mais farinha e trabalhe a massa por cerca de 15 minutos). Deixe descansar em uma vasilha coberta até a massa dobrar de volume. Em seguida, trabalhe a massa vigorosamente por mais 10 minutos. Divida-a em duas bolas iguais e deixe crescer por mais uma hora. Está pronta para abrir e assar. Cobertura de tomatinho Ingredientes 1 copo de molho de tomate a gosto 500g de mussarela 1 caixa pequena de tomate-cereja orégano a gosto parmesão ralado azeite, o quanto baste Modo de preparo Ligue o forno em temperatura média/alta (250°C). Depois de a massa crescer, abra-a com um rolo de macarrão do tamanho de uma forma de 33 cm (8 pedaços). Adicione o molho de tomate e polvilhe com orégano. Distribua uma camada de mussarela e acrescente os tomatinhos cortados ao meio. Polvilhe com o parmesão em toda a pizza para gratinar. Regue com um pouco de azeite. Leve ao forno pré-aquecido e asse até a massa ficar bem seca. Cobertura de abobrinha Ingredientes 500g de mussarela 1 copo de molho de tomate a gosto 1 abobrinha italiana orégano a gosto parmesão ralado azeite, o quanto baste Modo de preparo Aqueça o forno até atingir cerca de 250°C. Enquanto isso, abra a massa com um rolo de macarrão, deixando-a com 33 cm de diâmetro. Sobre a massa, coloque o molho de tomate e polvilhe com orégano. Depois, distribua uma camada de mussarela e acrescente rodelas de abobrinha levemente cozidas em sal. Para gratinar, polvilhe a pizza com o queijo parmesão. Regue com um pouco de azeite, leve ao forno e asse até que a massa ficar bem seca.