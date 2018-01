Ranking mundial aponta 12 destaques brasileiros de decoração, mobiliário e arquitetura

Com 26 anos de experiência, mantém um escritório próprio desde 2002, com foco na arquitetura residencial, comercial e de interiores, além do design de mobiliário. Ganhou duas medalhas no A'Design Award, uma delas em 2015 pelo projeto de uma casa de montanha (na foto) de 745 m² construída em um terreno de 1,5 mil m² no interior de Minas Gerais.

Foto: Jomar Bragança/Divulgação