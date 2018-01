Para a massa:misture a manteiga, a farinha e o sal até obter uma farofa. Acrescente os ovos e misture até a massa ficar homogênea, sem pegar elasticidade. Para o recheio líquido: simplesmente misture todos os ingredientes e coloque num dosador. Forre formas de anel de tamanhos variados com 2 milímetros de massa. Para a quiche lorraine, recheie com pedacinhos de bacon refogado, presunto e queijo gruyère. Cubra com o recheio líquido e queijo gruyère ralado. Leve ao forno, a 180°C, por 20 minutos. Para a quiche de espinafre, pique e lave bem o espinafre, refogue com azeite e alho até o ponto al dente, coloque sobre a massa e acrescente o recheio líquido. Leve ao forno, a 180°C, por 20 minutos.