Quatro cantos voltados ao verde

A lareira, com 7 m de duto e 1,3 m de diâmetro, aquece a conversa na noite fria da montanha. Centrada no living, a estrutura de pedra e aço córten marca o encontro dos corredores perpendiculares que cortam a casa em cruz. As quatro pontas externas focam o verde da Mantiqueira. A fachada, que se abre para Atibaia (a cerca de uma hora de São Paulo), tem no lado oposto a varanda e a piscina; nas outras duas extremidades, as salas de TV e de refeições dão vista para o bosque nativo. Já no interior, as seis suítes e a ala de serviço convergem para os corredores, desenhando uma rosa-dos-ventos na área social. No topo do morro, o refúgio de final de semana do jovem casal com dois filhos pequenos demorou quase dois anos para ficar pronto (de julho de 2001 a abril de 2003). O aclive do terreno e a estrada de terra, especialmente ruim em dias de chuva, dificultaram a chegada dos materiais. Pedra moledo (R$ 350 a tonelada, na Lojart), metal (ferro ou córten) e madeira maciça garapera marcam a casa de 850 m², projeto da arquiteta Candida Tabet. "Gosto de materiais que possibilitem o uso in natura e amadureçam com o tempo. Por isso, a pedra é ?catada? no próprio terreno, assentada sem rejunte, e a madeira é bruta, à mercê das transformações naturais", diz. As paredes formam uma galeria de pedra de 4,5 m de altura, que segue reta da entrada aos fundos, sobrepostas por uma testeira de alvenaria com reboco branco (de 2 metros de espessura). Essa faixa branca apóia a estrutura de madeira com carpintaria básica a partir de mão-francesa que sustenta telhas metálicas, em sanduíches, com pintura vermelha. "São apropriadas para suportar os fortes ventos da região", diz a arquiteta. Sem forro, a cobertura quase industrial recebeu tratamento acústico para abafar o barulho quando chove. O piso de cimento branco polimérico, as amplas portas de correr envidraçadas e os janelões (tudo com caixilharia de ferro) reforçam a atmosfera rústica e o efeito cênico que faz o pé-direito de 6,5 m parecer ainda mais alto. Mesmo no campo, convém não descuidar da segurança. Por isso, as duas aberturas envidraçadas ganharam reforço: Candida optou por portas de ferro pintadas de verde-escuro que se fecham por rolos, do tipo usado em lojas (sob consulta, na Portas Carneiro). "Desempenham bem a função e não interferem no conjunto. Quando enroladas, nem se reparam nelas", diz. Atenção: na ala social há uma única porta, formando um painel de madeira corrediço entre a sala de TV e o living. De madeira também são as portas das suítes (sob encomenda, na Copac Marcenaria), mas com abertura pivotante, e o assoalho dos dormitórios (com 15 cm de largura, R$ 80 o m², na Gasômetro Madeiras). Na ala íntima, os banheiros são revestidos com pastilhas de borda irregular (modelo Biancheto, da linha Paper, com 3 cm x 3 cm, R$ 117,90, na Lepri) e têm tablados de ripas removíveis no chão, tipo deck, para escoar a água, já que não há vidro nos boxes, mas sim cortinas plásticas amarelas (modelo Bubbles, R$ 39,90, na Tok&Stok). A madeira ainda se repete na varanda da piscina, onde os pilares de sustentação e o assoalho foram tratados com fungicida. "Dentro de casa ela fica mais clara, já do lado de fora, escurece pela ação do sol e da chuva", explica Candida. Detalhe: as réguas internas receberam apenas lixa fina. "Dispensei o nivelamento com máquina para enfatizar o aspecto rústico", explica. A matéria-prima também faz parte dos móveis, desenhados pela arquiteta e executados com sobras da construção, que se transformaram em camas, cadeiras e chaises da varanda, e mesas de apoio e de jantar - essa feita com duas pranchas unidas de 5 metros. A sala de refeições integra-se à cozinha por um largo passa-pratos, "para satisfazer o desejo da proprietária, que gosta de cozinhar, mas não de ficar isolada". A abertura deixa ver modernos equipamentos de inox, bancadas e pias de granito preto São Gabriel, paredes brancas e - como no resto da casa - piso de cimento branco polimérico com junta de dilatação larga o suficiente para não trincar, tudo executado pela NS Brazil. Materiais frios, pé-direito alto e ventilação cruzada sugerem um interior asséptico. Contudo, o conjunto é acolhedor. "A madeira contrabalança a frieza da pedra. O vento e a luz do sol que entram pelos vãos e os grandes painéis de vidro refrescam de dia e deixam o interior aquecido à noite, além do calor da lareira", diz a arquiteta. "A casa é bem orgânica."