Quartos de brinquedos organizados e cheios de atrativos

Brinquedoteca com projeto de Camila e Mariana Lellis em casa no interior de São Paulo Foto: Monica Mendes/Divulgação

É fato que nem todos os dias é possível levar os filhos para brincar ao ar livre. No quarto, ou em um ambiente exclusivo da casa, ter um espaço para brincadeiras pode ser a salvação dos pequenos em dias corridos ou chuvosos. Há quem tenha um bom espaço disponível para isso, como no projeto assinado pelo escritório carioca Ca.sa Arquitetura, onde as paredes de uma grande sala foram forradas de prateleiras para livros infantis e nichos coloridos para brinquedos.

Mas engana-se quem pensa que é necessário ter espaço extra na casa para colocar essa ideia em prática. Quem conta com menos área disponível, pode fazer da sala de TV um ambiente colorido e convidativo ao brincar, como no projeto assinado pelo arquiteto Marcelo Rosset. Com planejamento, é possível fazer até de um cantinho do quarto um espaço perfeito para se divertir, a exemplo do cômodo assinado pela arquiteta Hana Lerner, onde uma quina virou, literalmente, o palco das brincadeiras de uma menina.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadao

Seja como for o seu espaço, em se tratando de brinquedoteca uma palavra é a chave do negócio: organização. “Esse é o cômodo da casa mais suscetível a bagunça e, claro, quando falamos de criança, isso é normal e saudável, mas algumas estratégias podem fazer com que seja muito mais fácil colocar a bagunça em ordem”, afirma a personal organizer Cíntia Covre. Segundo ela, cestos e caixas podem fazer milagres. “São simples de achar e fáceis de usar. Quando a brincadeira acaba, a criança mesmo pode jogar tudo lá dentro e pronto. Não adianta achar que pequenos nichos e caixinhas vão funcionar com eles”, recomenda.

Curta a página do Casa no Facebook

Uma boa marcenaria pode, além de também ajudar a organizar, ser o centro das atenções quando o projeto se trata de uma sala de brinquedos, como aponta o arquiteto Miguel Capanema, do Ca.sa Arquitetura. “Gosto da ideia de a marcenaria fazer parte da brincadeira, com vários módulos de cores e tamanhos diferentes. Baús com rodinhas são perfeito para as crianças arrastarem os brinquedos para onde quiserem.”

Confira a seguir uma seleção de projetos para você se inspirar e criar um espaço de brincar na sua casa.

No projeto de Hana Lerner, em parceria com o ateliê Nina Moraes, um canto do quarto ganhou palco iluminado e espelho. O varal sobe e desce por meio de uma alavanca. A mesa foi desenhada pela arquiteta e tem altura regulável Foto: Guto Queiroz/Divulgação

Palco divertido

As cores suaves deste quarto em um apartamento em Ipanema denunciam que o espaço pertence a uma menina. Mas a decoração pensada por Hana Lerner foge aos clichês. Desde a marcenaria planejada com revestimento de laca colorida até os bordados que decoram a parede, tudo foi pensado para ser único. “Os clientes me procuraram para transformar o quarto de bebê em um espaço que acompanhasse o crescimento da criança”, conta a arquiteta. Assim, a mesa de desenho, com nichos para lápis, tem altura regulável. “A cabeceira da cama funciona como uma biblioteca, onde a menina guarda os livros preferidos para a hora de dormir. Para trazer mais conforto, instalamos novos pontos de luz nessa área.” Na parede oposta à cama, um dos espaços mais divertidos e criativos do quarto: um pequeno palco com espelho e varal cheio de fantasias.

Na brinquedoteca projetada por Tais Lancates, a marcenaria que já existia foi adesivada e o piso recebeu um tapete que imita grama. O lustre foi customizado com brinquedos e tinta colorida Foto: Érica Serrano/Divulgação

Festa de estampas

A designer de interiores Tais Lancates teve 48 m2 disponíveis para criar uma brinquedoteca supercolorida em uma casa no Rio. “A cliente me pediu algo que fugisse do convencional, então, usei estampas variadas para fazer algo diferente. Na verdade, eu fiz o lugar que eu gostaria de ter quando criança”, diz Tais.

Já que a cliente mora no imóvel provisoriamente, não seria possível fazer grandes intervenções no cômodo, onde antes funcionava o escritório. A solução encontrada pela designer foi adesivar a maioria das paredes e móveis. “Mantivemos a marcenaria original do espaço, colocamos uma mesa central para as atividades e nos nichos fizemos um cantinho para leitura”, conta.

Com tantas cores e estampas, a decoração da brinquedoteca foi complementada com detalhes, como o cordão de luzes pendurado na janela.

No projeto do arquiteto Marcelo Rosset, sofá-cama da Futon Companye tapete da By Kamy Foto: Zeca Wittner/Estadão

Fim de semana com a avó

O projeto do arquiteto Marcelo Rosset transformou a sala de TV de 15 m2 em um espaço dedicado aos netos da proprietária. “Usamos o mobiliário para criar uma certa setorização do quarto em três ambientes: o do sofá-cama, o da TV e o da estante com brinquedos”, explica.

Como as crianças que usam o espaço nos fins de semana têm idade variadas, o arquiteto buscou criar uma decoração atemporal, como sugere o adesivo de parede com estampa de mapa. “A marcenaria foi planejada para acomodar os brinquedos e decorar. Nos nichos podem ficar expostos alguns objetos divertidos.”

Ainda sobrou espaço para acomodar uma mesa de pebolim e uma pequena mesa para desenhar. E, claro, não falta lugar para espalhar brinquedos pelo chão. “É algo que vai ser útil para os netos por muitos anos. Seja para brincar ou quando a ideia for apenas dormir alguns dias na casa da vó”, acredita o arquiteto.

Nesta casa com arquitetura da Rocco Vidal e projeto de interiores de Camila e Mariana Lellis, as estantes foram feitas sob medida e acomodam todos os brinquedos. As decoradoras escolheram cores primárias para os acessórios Foto: Monica Mendes/Divulgação

Com espaço de sobra

No projeto desta casa de veraneio no interior de São Paulo foram reservados 60 m2 para a sala de brinquedos. O espaço bem iluminado, já que as grandes portas em duas paredes se abrem para o jardim, tem quadro negro, mesa para desenhar e estantes cheias de brinquedos. Uma escada ajuda a alcançar as prateleiras mais altas e as muitas gavetas deixam tudo organizado. “A marcenaria fica nas duas principais paredes da sala para deixar espaço livre no centro. Assim, as crianças conseguem visualizar os brinquedos e ao mesmo tempo têm espaço para brincar”, diz Camila Lellis, do escritório Camila e Mariana Lellis Arquitetura. A família planeja continuar fazendo do cômodo o ponto de encontro dos filhos por muitos anos. “A brinquedoteca pode ser facilmente transformada em sala de jogos e TV conforme as crianças forem crescendo.”

O quarto da Triplex Arquitetura tem futon para que os pais possam acompanhar a criança na hora de leitura Foto: Zeca Wittner/Estadão

Brincar e dormir

Fazer do quarto também um espaço para brincar era o objetivo do projeto da Triplex Arquitetura, que assina a reforma de todo o apartamento. No quarto novo do filho, equipado com parede de escalada e mesa para estudos, o que se destaca nos 16 m2 é o espaço dos livros, com prateleiras e um grande nicho redondo revestido de tecido acolchoado onde a criança pode deitar para ler. A escolha dos revestimentos manteve o padrão do projeto do apartamento, com piso de madeira e paredes pintadas de cinza.

Para melhor aproveitar o espaço, as arquitetas fizeram uma cama suspensa, com rede de proteção. Um futon revestido de tecido impermeável é usado em momentos de leitura com os pais. O toque de cor fica por conta da laca verde da escrivaninha e dos apoios para escalada, na parede, que imitam massinhas de modelar.

O arquiteto Miguel Capanema usou módulos coloridos para que a estante também fizesse parte da brincadeira Foto: Leonardo Costa/Divulgação

Tudo no lugar

Na brinquedoteca projetada pelo escritório carioca Ca.sa Arquitetura não foi preciso pensar em itens complementares para a decoração. As cores vibrantes do espaço de 15 m2 vêm das capas dos muito livros dispostos nas prateleiras e dos brinquedos que aparecem nos nichos de frente transparentes. Desde o início do projeto, o objetivo era desenhar um móvel exclusivamente para armazenar e organizar da melhor maneira possível – deixando tudo a mão – a coleção de livros e brinquedos de dois irmãos.

“Existia um cantinho meio morto no cômodo, por isso, fizemos um armário que ficou escondido por uma porta que tem várias prateleiras para livros. No fim, isso virou uma brincadeira, já que parece uma passagem secreta”, diz Miguel Capanema, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto. O grande móvel que compõe o ambiente foi feito de pinus com portas de laca colorida. “Na estante colocamos alguns focos de luz e usamos lâmpadas com filamento de carbono para dar mais charme ao espaço.”

Dicas de organização:

- Deixe tudo setorizado, assim, a criança acha facilmente o que quer

- Use caixas e cestos coloridos, eles contribuem para a decoração e chamam a atenção da criança

- Faça etiquetas divertidas para cada caixa

- Compartimentos muito pequenos podem não funcionar. O ideal é que a criança possa guardar as coisas com facilidade

- Compartimentos transparentes facilitam a setorização

Fonte: Carol Martins, do Arte de Organizar, e Cíntia Covre, do Otimiza Design