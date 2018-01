Quartos com algo a mais

No quarto com um espaço de estar, a área da cama foi delimitado com tapete da Casa Matriz. Para destacar o móvel o móvel com dossel, da Madeira Bonita, a arquiteta Denise Barreto usou um tecido leve. O piso é de madeira canela Foto: Zeca Wittner/Divulgação

Guardados da movimentação por vezes excessiva da área social, os quartos merecem ainda mais atenção na hora do projeto de decoração quando ganham novos usos somados ao espaço de descanso. Pequenas salas de estar, um canto para a TV ou o escritório ou mesmo uma penteadeira mais caprichada: quando há espaço, é possível fazer do quarto um lugar totalmente multiuso. “Se a área foi maior, é viável trazer mais uma utilidade, mas com cuidado, para que seu sono não seja prejudicado”, afirma o arquiteto Diego Revollo, que assina um quarto de 25 m² onde o escritório é separado da cama por uma grande porta de correr.

O Instituto do Sono recomenda cuidados básicos para que, no fim do dia, o descanso esteja garantido. “É recomendado que o quarto seja um ambiente que lembre seu cérebro de que chegou a hora de desligar. Quando você trabalha nele, por exemplo, essa associação pode ser um pouco prejudicada”, explica Anna Karla Smith, neurologista do instituto.

“Sempre recomendo pensar muito bem na escolha das cores empregadas na decoração, procurar tons que remetam à tranquilidade. Gosto também de materiais naturais como linho e madeira, que dão um ar de aconchego”, conta Carolina Razuk, arquiteta da Mestisso Arquitetura e Interiores, que gosta de dar novas funções ao espaço – sem esquecer do que é primordial do ambiente.

A arquiteta Patrícia Martinez chama a atenção também para a importância da iluminação no lugar onde todos os dias recarregamos a energia. “Destaco a iluminação indireta, que pode ser colocada em um sanca no teto, na cabeceira da cama ou até mesmo nas cortinas e persianas”, aconselha.

Por fim, a escolha certa de revestimentos completa o clima. “Adoro a ideia de ter um quarto com piso de madeira, como o carvalho, isso leva ao ambiente a sensação de calor e acolhimento tão necessária no fim de um dia de trabalho”, diz Patrícia. A seguir, inspire-se em projetos feitos sob medida para vários estilos e necessidades.

Café da manhã em família

A proprietária desta casa no interior de São Paulo fazia questão de ter no quarto um espaço de estar e uma varanda agradável para tomar café da manhã com os netos. “O maior desafio foi criar um espaço que tivesse suas áreas delimitadas”, diz Denise Barreto.

Para resolver a questão, a arquiteta usou recursos simples, como colocar um tapete sob as poltronas da pequena área de estar. “Isso funcionou para trazer um clima mais gostoso para conversar ali e também para visualmente separar a área do resto do quarto.”

Para a varanda, ela escolheu móveis de madeira, mesmo material usado em grande parte da casa, em tons mais fortes que os do quarto. “É onde, por exemplo, o azul fica mais quente, isso combina com o clima do café da manhã e também separa a área mais íntima, mesmo guardando total unidade com a decoração geral que usamos”, explica.

Com espaço de sobra

Nesta reforma assinada pelo arquiteto Diego Revollo, a suíte principal de um apartamento em Higienópolis mereceu atenção especial. “O antigo escritório passou a ser um quarto de brincar para as crianças. Sendo assim, trouxemos esse ambiente para o quarto, em uma tentativa de ocupar melhor o novo espaço, ao qual foi incorporada parte da área das dependências de serviço”, explica Revollo.

Com a obra, o quarto ficou com espaço de sobra. “Além da área de trabalho, que tem uma porta para garantir sua separação do local de descanso, temos agora dois closets e dois banheiros. O da mulher é um pouco maior e separado do closet. O do marido funciona perfeitamente com as duas funções integradas”, explica.

Com decoração minimalista, o quarto recebeu cama de laca branca brilhante equipada com gavetas. “Para esquentar o ambiente, usamos piso de madeira cumaru, que faz um bom contraste com a mobília clara.”

A vida em rosa e madeira

O cor-de-rosa da roupa de cama da suíte deste apartamento não foi escolhido por acaso. Todo o apartamento, no Jardim Paulistano, foi decorado com tons suaves, combinados com as cores neutras dos revestimentos, como a do piso de carvalho. Para os quartos, os proprietários optaram por seguir a mesma linha do resto da casa.

“Eles queriam um ambiente contemporâneo e clean, mas que, acima de tudo, fosse acolhedor. A estética suave do ambiente parte de tons neutros, com um toque leve de cor, como na roupa de cama”, explica a arquiteta Patrícia Martinez, autora do projeto.

As paredes foram revestidas com papel de parede em tom próximo ao do piso, assim, tudo vira uma coisa só, incluindo as bancadas, uma delas usada como home office. O espaço de trabalho, com marcenaria feita sob medida para o computador e poucos objetos, foi equipado também com um gaveteiro. “E para criar uma nova textura, instalamos pastilhas de osso na cabeceira da cama.”

Sonhando com o jardim

Da Mestisso Arquitetura e Interiores, o quarto tem estante de Juliana Llussá e luminária da Lumini. A cama tem cabeceira revestida de tecido e iluminação embutida, que faz o móvel parecer flutuar Foto: Fran parente/Divulgação

No Alto de Pinheiros, um jovem queria que seu quarto mostrasse mais seu estilo contemporâneo e seu gosto por peças de design. O espaço seria reservado ao descanso, ainda que ter uma TV fosse fundamental. “Ele também pediu que usássemos poucos móveis, mas não queria um ambiente frio. Encontramos a solução na vista do quarto: posicionamos a cama de frente para a janela voltada para o jardim da casa e isso fez toda a diferença”, conta a arquiteta Carolina Razuk, da Mestisso Arquitetura e Interiores.

Um telão, que faz as vezes da TV, fica escondido em um painel automatizado, acionado quando necessário. “Funciona como uma cortina na frente da janela. Quando não está sendo usado, o painel sobe e fica escondido”, explica Carolina. Destaque no ambiente, a estante da designer e arquiteta Juliana Llussá foi a peça escolhida para compor a decoração e guardar alguns objetos do morador

Trabalho e descanso lado a lado

Da Triplex Arquitetura, o quarto tem pendente da Bertolucci e móveis da Basille Marcenaria. O criado-mudo, comprado pela moradora em uma viagem é revestido de couro da La Novitá Foto: Sergio Scrippilitti/Divulgação

Ter um quarto que acomodasse também uma área de trabalho era o objetivo deste projeto da Triplex Arquitetura para um casal do Jardim Paulistano. A solução encontrada foi uma bancada de madeira acomodada ao lado da cama. “Ela se une visualmente com o painel que usamos para esconder o aparelho do ar condicionado atrás da cama”, explica a arquiteta Adriana Helú.

“Para criar uma ambiente jovem e acolhedor, usamos uma base cinza, que consideramos mais aconchegante que o branco e é ótima para trabalhar outras cores. A cama antiga foi aproveitada, apenas trocamos o tecido da cabeceira.”

Cama e banho

No projeto de Meyer Cortez, o quarto ganhou sala de banho Foto: Zeca Wittner/Estadão

No projeto do Meyer Cortez Arquitetura, a suíte principal deste apartamento no Morumbi teve um espaço reservado para a banheira, que foi totalmente integrado ao resto do quarto. Com deck de madeira e jardim vertical, o espaço com banheira não atrapalha a circulação no ambiente e tira proveito da vista.

Uma cama, dois escritórios

Ter uma bancada que funcionasse como escritório, com espaço para duas estações de trabalho, foi uma das prioridades do projeto assinado pelo Krakowiak & Tavares Arquitetura. A decoração foi feita com tons de madeira da marcenaria e também do couro da cama.

Para dormir bem

Garantir uma boa noite de sono vai além da decoração, como explica a neurologista do Instituto do Sono Anna Karla Smith. “O maior erro que as pessoas cometem é não dar a atenção necessária à iluminação. Um sono ideal é sempre em um ambiente o mais escuro possível. E, vale dizer, que as luzes dos aparelhos eletrônicos que ficam ligados prejudicam muito a qualidade do sono. Desde a TV ligada até a luz do celular que fica carregando”, afirma.

O Instituto do Sono faz outras recomendações, como procurar o colchão e o travesseiro ideais para seu peso e manter o ambiente limpo e o mais silencioso possível. “A temperatura do quarto também é importante. Para dormir bem, o ideal é ter um ambiente entre 17 °C até no máximo 28 °C.”