Projeto de decoração teve participação decisiva da moradora

A sala de estar tem mesa de centro de madeira petrificada da Nani Chinellato Foto: Zeca Wittner/Estadão

Foi na agitação da Vila Madalena que as arquitetas Andrea Teixeira e Fernanda Negrelli encontraram o maior desafio de seus 11 anos de carreira conjunta. A obra que se prolongou durante quatro meses e abrangeu reforma e decoração de um apartamento de 100 m² em um prédio de inspiração modernista do bairro da zona oeste paulistana.

O trabalho transformou-se em desafio por aliar dois estilos bastante distintos: o clássico e neutro das arquitetas e o retrô e colorido da proprietária do imóvel, a administradora Kim Machlup. O resultado foi o que Fernanda classifica como um espaço “jovem despojado”, que prioriza a funcionalidade e a integração entre os ambientes. Um dormitório foi desmanchado para ampliar o espaço dos demais cômodos e outro deu origem a uma sala multiuso, que também pode funcionar como quarto de hóspedes e home office. O apartamento ainda tem um living com estar e jantar, cozinha gourmet aberta, lavabo e uma suíte.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadao

Única moradora do apartamento, Kim participou ativamente de todo o processo de decoração ao escolher móveis e objetos herdados da avó e comprar peças de inspiração vintage. Enquanto a jovem escolhia uma peça, cabia a Andrea e Fernanda eleger as cores do objeto, por exemplo.

Ao longo do trabalho, recorreu-se a referências diversas dos anos 1960, de lanchonetes e bistrôs até imagens do seriado americano Mad Men. Tons variados de azul são recorrentes; há, contudo, peças em outras cores, como a estante de madeira freijó, desenhada pelas arquitetas, com módulos amarelos do home office. Para não poluir visualmente o ambiente, o sofá e o tapete são cinza. O resultado agradou tanto que, passados dois anos, a moradora manteve tudo como na época da entrega da obra.