Preto em par com prata

Nobreza. A área de trabalho da cozinha tem pastilhas pretas e de inox da Spazzio Tropobella. A coifa é da Falmec

Como bom amante de gastronomia, o publicitário Fernando Lui Latore, de 31 anos, adora colocar o avental e ir para a cozinha preparar um prato especial - de preferência um belo risoto, que virou sua especialidade. Cozinhar para a noiva, Fernanda Távora Sodré, de 29 anos, e para os amigos, além de um hobby, é um momento de confraternização. E, mais que isso, desde que aprendeu os truques de grandes chefs, Latore sonha em abrir um restaurante. Enquanto o sonho não vira realidade, ele investiu na cozinha ideal em sua própria casa. Para isso, chamou o arquiteto Ricardo Borges, do escritório SQ + Arquitetos Associados, que reformou todo o apartamento de 120 m², no Planalto Paulista, e projetou uma cozinha bonita e funcional para quem está atrás do fogão e também para os convidados.

No espaço de 14 m², uma bancada de inox com banquetas pretas acomoda aqueles que desejam acompanhar a execução do cardápio. "É cozinha para quem gosta de cozinhar com todo o conforto. Tem espaço para o chef e para os amigos", diz o arquiteto.

Na área de trabalho, o cooktop tem bancada de apoio para cortar carnes e vegetais e acomodar utensílios. Na parede oposta, a pia ganhou torneiras de jato direcionado que facilitam a lavagem da louça e panelas.

Praticidade. Ao lado do cooktop da Brastemp, utensílios e temperos sempre à mão

Sobriedade. Preto e prata são as principais cores do ambiente. "Quis trazer o elemento masculino e a sobriedade para a cozinha", diz Borges. Para a parede e o piso da área de trabalho, foi escolhida pastilha cerâmica preta, esmaltada e fosca. O prata aparece nas pastilhas de inox do apoio do cooktop e na bancada para os visitantes. "O inox pede cuidado extra, porque pode arranhar com a limpeza, ou mesmo com o uso, mas o efeito compensa a manutenção trabalhosa", afirma.

A cozinha tem TV de plasma que, por meio da automação, passa a mesma programação da sala de estar. Uma estante com livros de receitas socorre o mestre-cuca no caso de uma consulta apressada no meio do preparo da refeição, traz cor ao ambiente e ainda quebra a hegemonia do preto e prata. Alimentos, louças e a maior parte dos utensílios ficam em armários de madeira.

Para facilitar o trabalho do chef, a iluminação é mais intensa na área do cooktop. O excesso de luz natural que entra no espaço é filtrado por uma tela que funciona como persiana. E, para conter o barulho que vem de uma avenida movimentada, as esquadrias são antirruído.

Integração. Ao lado da cozinha fica a sala de jantar, separada por uma porta de correr de alumínio pintado de preto e vidro translúcido. Para reforçar a integração dos ambientes, o arquiteto optou por usar o mesmo piso no apartamento inteiro (tacos de madeira) e o mesmo papel nas paredes da sala e em um dos lados da cozinha.

"Com a porta aberta, os convidados dividem-se entre a área gourmet e a mesa", afirma Borges. A adega instalada perto da porta contribui para que os convidados escolham o vinho que acompanhará o menu elaborado pelo "chef". Na sala de jantar, a mesa de madeira com acabamento de resina preta, da Brentwood, para oito pessoas, garante a boa recepção dos convidados. "Antes, a cozinha era deixada em segundo plano, agora, é um dos segmentos de decoração que mais crescem", diz o baiano Borges, que adora trabalhar em São Paulo.