Presente assinado

Waldick Jatobá, curador de arte e design Foto:

Curador de arte e design contemporâneos, o baiano Waldick Jatobá é diretor artístico e idealizador da Made, sigla para Mercado, Arte e Design, a primeira feira de design global – com ênfase na produção nacional – produzida e realizada anualmente no Brasil. Desde sempre interessado em colecionar design, a atividade, do ponto de vista profissional, só tomou contornos quando ele se tornou amigo dos irmãos designers, Fernando e Humberto Campana, há cerca de 10 anos.

“A transversalidade do trabalho deles, situado entre a arte e o design, me impressionou bastante e me apontou um caminho”, declara ele, que, em meio a tantos objetos referenciais que costuma encontrar em suas andanças pelo mundo, não pensou duas vezes na hora de eleger os tijolinhos de madeira criados pelo designer carioca Rodrigo Calixto como opção de presente de Natal. “Logo que vi as fotos me encantei pela beleza e perfeição das peças”, derrete-se.

E, segundo Jatobá, razões não faltam para tanto. “Rodrigo mostra habilidade ao trabalhar a madeira, recriando um objeto tradicionalmente de barro. Há ainda um aspecto provocativo na proposta: a madeira que antes era parte fundamental nas construções passou a ser descartada, tomou outros caminhos e reaparece na forma de um tijolo. Trata-se de uma verdadeira obra de arte que acho que todo colecionador – profissional ou amador – adoraria receber de presente.”