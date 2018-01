Prêmio CASA 2017: hora de conhecer os vencedores

A Poesia do Espaço, instalação de Ricardo Bello Dias, logo na entrada da Casacor 2017 que acontece no Jockey Club de São Paulo Foto: RAFAEL RENZO

A primeira edição do Prêmio CASA entra na sua fase final com grande sucesso. Instituída pelo Estado e pela Casacor, a premiação tem o objetivo de identificar os melhores ambientes em exibição na mostra paulistana em duas frentes: a votação pública, via internet e a técnica, a critério de um júri de especialistas. Nesta edição, Gianfranco Vannucchi, julgando arquitetura; Clarissa Schneider, estilo; Zanini de Zanine, design; Eduardo Fernandes, arte; e Roberto Dimbério, impacto e mídia.

Foram cinco as categorias submetidas à votação do público pela internet. A saber, meu sonho de sala, quarto, cozinha, banheiro e jardim. Já o corpo de jurados identifica as melhores propostas em torno dos seguintes temas: Espaços Residenciais – aqui compreendidos apenas ambientes que configurem uma unidade residencial completa – Espaços Comerciais, e Áreas Externas.

Existe ainda a possibilidade de ser concedido um grande prêmio, por decisão unânime do júri para um ambiente, profissional ou aspecto da mostra que, no entender do júri, venha a merecer uma distinção especial.

A escolha pública no site do caderno Casa foi encerrada na última segunda-feira, 3. Agora é grande o suspense em torno dos vencedores, uma vez que o número total de votos em cada categoria só será revelado na noite da próxima terça-feira, 11, durante a cerimônia de premiação, aberta apenas a convidados, que e acontece no Espaço TTERRA, assinado por Gui Mattos,

Idealizado pelo designer Paulo Alves, um troféu que faz referência a essencialidade, tema da mostra deste ano, será entregue a cada um dos vencedores. Acompanhe a cobertura completa do evento na edição especial do Casa, dia 16.