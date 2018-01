'Precisar, não precisa' mostra como planejar quartos para crianças

Quarto infantil projeto pelo Estúdio MeyerCortez Foto: Rogerio Caují

Segunda-feira é dia de 'Precisar, não precisa' no Facebook do Casa Estadão. Desta vez, Daniel Fernandes e Vivian Codogno dão dicas de como adaptar a casa para as crianças e planejar os quartos infantis. Além disso, veja objetos que podem se incorporar à decoração e arrumar a 'bagunça' dos pequenos. Confira:

