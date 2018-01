Por um décor maior

Tudo começou no boca a boca. E não demorou a que o style Samuel se tornasse conhecido entre os ricos refinados e aristocratas. Seja em Paris, Londres, Lisboa, Nova York, Palm Beach ou Los Angeles, o fato é que o francês Henri Samuel (1904-1996), filho de banqueiro e neto de um marchand de antiguidades, durante grande parte do século 20 encontrou seu nicho de sucesso na alta sociedade internacional. Sempre à vontade e seguro de si, pois era também representante de uma requintada e abastada família, só teve clientes do calibre dos Rothschilds, Vanderbilts, Wrightsmans, Gutfreunds, Sadruddin Aga Khan e Valentino.

Depois de dois anos em Wall Street, poderia ter seguido, como o pai, a vida de banqueiro. Aos 21 anos, no entanto, já havia estagiado na Maison Jansen, com Stéphane Boudin, e os anos de banco só serviram para confirmar o que realmente estava fadado a fazer, ou seja, trilhar um caminho mais próximo ao do avô, no mundo da estética e das artes decorativas. Partiu do alto. Assessorar Boudin nos anos 20, o famoso decorador mais tarde escolhido por Jackie Kennedy para decorar a Casa Branca, terá sido a sua melhor escola. Tinha o dom de um olhar sensível e apurado. E, até abrir o próprio escritório, ainda ganhou experiência trabalhando para as Maisons Ramsay e Alavone.

Mix ousado

Foi considerado um dos primeiros experts em mesclar objetos, quadros e móveis de diferentes períodos e procedências. Justapunha pinturas abstratas a móveis Luís XVI e não tinha medo de colocar lado a lado peças Luís XIII e orientais. Um profundo conhecimento da história das artes decorativas legitimava sua ousadia e a interpretação liberta de dogmas e contemporânea dos estilos. Não tardou a que Henri Samuel passasse a ser visto como alguém capaz de sérios trabalhos em museus e monumentos.

Em sua própria casa, talvez a mais moderna das que fez na vida, uma townhouse em Paris, na Rue du Faubourg Saint-Honoré, pôs na parede uma grande tela de Richard Lindner em cima da mesa Império e a pintura Le Fruit d?Or, de Balthus, próxima a um console assinado por César, conhecido escultor francês. Junto a uma mesa de Diego Giacometti pôs cadeiras neoclássicas e, ao lado de um dos dois sofás pretos de veludo, poltronas de acrílico com detalhes em bronze de Philippe Hiquily.