Por dentro da escolha

Jardim Deca, com paisagismo assinado por Alex Hanazaki, um dos concorrentes entre os Espaços Externos. Foto: Zeca Wittner/Estadão

A disputa está acirrada. Aberta há menos de uma semana, a votação pública do Prêmio CASA já ganhou as redes sociais. Votos são disputados minuto a minuto e muitos profissionais da Casa Cor estão em campanha aberta por seus espaços.

Enquanto porém na página do Casa (emais.estadao.com.br/casa-decoracao) os votos se evidenciam no momento em que são proferidos, a escolha do júri nas categorias espaços residenciais, comerciais e áreas externas só acontece no mês que vem. Mas as visitas dos jurados à mostra já começaram.

“A expectativa é natural. Os profissionais anseiam por esse retorno. Tanto do público, quanto do júri”, afirma o consultor editorial e de mídia, e membro da comissão julgadora do Prêmio CASA, Roberto Dimbério.

Responsável pela análise dos ambientes do ponto de vista de seu impacto e imagem, Dimbério pretende analisar cada trabalho com máximo cuidado. “Sei o quanto é importante fazer bonito em Casa Cor”, afirma.

O Bar do Jardim, de Marcos Caracho, que concorre em Espaços Comerciais. Foto: Zeca Wittner/Estadão

Para o arquiteto Gianfranco Vannucchi, que vai analisar a arquitetura, tal rigor se justifica. “Prêmios que levam marcas reconhecidas como a do Estado e da Casa Cor se tornam referências”, resume.

“Vou observar escala, proporção, cor , harmonia, função. E beleza, claro, pois a gente não vive sem ela”, adianta a também jurada e consultora de estilo Clarissa Schneider.

Já para o galerista Eduardo Fernandes, que analisará o item arte, a simples existência do prêmio já ajuda a alavancar a qualidade dos projetos. “Sempre que tem um desafio, o homem se esforça para se superar”, diz. Completando o time, Zanini de Zanine vai julgar o quesito design.