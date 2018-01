Por Beto Abolafio

BELEZAS

O nome dele é Bond. Lucas Bond. O arquiteto de 27 anos assina a mesa ao lado, que compõe a nova coleção da Carbono, second label da Decameron. O produto contrasta a natureza dos pés de bambu com o tampo de acrílico transparente. "As linhas orgânicas são para evitar acidentes com crianças pequenas", avisa ele a pais preocupados. Vale cerca de R$ 3 mil.

BRILHO DIFERENTE

Vic Meirelles é novidadeiro por natureza. Cansado de ver suas flores em cachepôs galvanizados, resolveu ele mesmo desenhar um. A ideia foi usar cobre. "Quis inovar e, agora, todo mundo está usando o material", diz o florista, que ainda oferece a peça com acabamento martelado ou pintado de branco. No arranjo exuberante, à direita, há rosas, astromélias e cipó.

ELA VEM DOS ANOS 50

Além de ícones do móvel moderno no Brasil, a exposição As Outras..., que abre quarta-feira na Artemobilia, exibirá peças menos divulgadas. É o caso da poltrona do arquiteto italiano Giuseppe Scapinelli, um imigrante do pós-guerra. Por essa e por outras, espera-se que novos livros internacionais sobre o design do século 20 abram os olhos para a produção nacional. Ah, o preço do móvel é R$ 4 mil.

CENTRO DAS ATENÇÕES

Bacana para a sala de jantar, o centro de mesa feito de ferro pintado de dourado custa R$ 480 na L’Entrepôt. A peça é brasileira – uma exceção no endereço, cujo mote são móveis e objetos indianos. Por que o nome em francês? Eric Faudemer, um dos donos, vive em Bordeaux e garimpa quase tudo em paragens hindus.

ISSO É ATITUDE

A partir de 15 de setembro, os clientes da La Lampe vão poder descartar, nos showrooms da rede de lojas de iluminação, suas lâmpadas fluorescentes usadas. De lá, o material parte para a descontaminação de mercúrio e a reciclagem. É uma parceria com a empresa Tramppo, surgida a partir do Centro Incubador de Empresas de Tecnologia (Cietec) da USP.

BRASUCAS NA TORCIDA

Concebida por Marcio Kogan, uma casa incrível de linhas retas e grande integração entre interior e exterior é uma das três finalistas de uma categoria do prêmio europeu Leaf Awards 2009. Onde fica? Na exclusiva praia de Santa Rita, próxima a Paraty. "Só tem acesso por barco", conta o arquiteto. O resultado sai em 4 de setembro.

À LUZ DO DNA

Lembra mesmo uma molécula de ácido desoxirribonucleico o pendente concebido pela alemã Next Design, não é, não? Feito de ABS, é vendido em módulos, com três lâmpadas cada, o que permite personalizar a forma. A novidade, com acabamento cromado ou branco, chega no mês que vem à FAS. Deve ser caro, como quase tudo ali.

MINICHAT

Num chororô básico, a arquiteta e light designer Esther Stiller, de 63 anos, reclama dos vendedores de lojas desse segmento. "Eles recebem um treinamento e já saem fazendo projetos", considera a diretora da AsBAI, entidade que organiza o 2º Fórum Latino-Americano de Iluminação, nos dias 21 e 22, em São Paulo. Ela conversou com Plural.

Onde mais se erra em iluminação?

Imagino que as pessoas errem muito por aí. Mas os acertos são os que cuidam do conforto visual, da beleza e da adequação estética às expectativas emocionais de cada um.

Qual o futuro dos LEDs?

Essa tecnologia tem vida útil longa e é bem pequena. Na arquitetura, por exemplo, uma janela terá, no futuro, dobradiças com LEDs, o que será um benefício e tanto.

MUDAR O MUNDO

Para Emily Pilloton, o designer tem de ser mais um "fazedor de mudanças" que um "criador de coisas". Ela é autora de Design Revolution - 100 Products That Empower People, a ser lançado em outubro pela Metropolis Books. O livro aborda projetos que teriam trazido bem-estar ao planeta.

DROPS

A 18ª Expo Aflord, feira de flores, rola no próximo fim de semana em Arujá (SP). Um destaque é a espécie ametista, de origem africana

No dia 25, o Centro Universitário Belas Artes promove aula magna, aberta ao público, com o arquiteto Arthur Casas

Auping (http://www.auping.com.br/) e PuntoLuce (http://www.puntoluce.com.br/) turbinaram suas páginas na internet

Por conta de seus 45 anos, a Kitchens oferecerá a 200 clientes eletroportáteis da marca KitchenAid, customizados por Patrícia Anastassiadis. A cor escolhida pela arquiteta foi o violeta

A 2nd Floor, marca de jeanswear da Ellus, lançou uma linha amadeirada de aromatizantes para roupa e ambiente. A partir de R$ 49