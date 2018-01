abolafio.plural@estadao.com.br

SE PUDER, RESPONDA

O home sweet home experimentado pelo simpático maltês da foto é de inox, tem 1.163 cristais checos incolores, medalhão, almofada – e até pendente que acende de verdade. Obra da dona da Scatto, a designer Rita Valadares. Como se poderia prever, a casinha é um tanto cara. Sai por R$ 6.800. A pergunta que não quer calar: isso é vida de cachorro?

MODERNO

Ali, de 8 meses, dorme num berço incomum. Houssein Jarouche desenvolveu esse móvel para o filho no Estúdio 20.87. Gostou tanto que resolveu botá-lo à venda. A partir de um carrinho industrial, com barra de direcionamento, o desenho incorpora tradicionais grades de pinus.

O VERDE FAZ BEM

Ter jardim no terraço do apartamento interessa a bastante gente. Projetado por Roberto Riscala, esse tem boas ideias para não usar somente vasos estanques. A principal é a jardineira lateral, com capim, rebaixada em relação ao piso. "Mesmo num espaço pequeno, ela dá um clima diferente", considera o paisagista. Entre as espécies, usou-se jabuticabeira. "É que frutíferas atraem pássaros."

DESCARTAR? NEM PENSAR!

Rubens Simões, da Riva, reaproveitou 5 toneladas de filetes de inox remanescentes da produção para criar um novo faqueiro, entre outros itens. Chamada Sava, a linha parte do losango como forma inicial. O preço em relação aos produtos mais baratos da marca, segundo o empresário, será 40% menor. Com as vendas, deverão ser arrecadados cerca de R$ 150 mil, capazes de comprar 10 toneladas da mesma matéria-prima.

MENOS É MAIS

O Bota-Fora do D&D Shopping vai até o dia 30. É quando as 95 lojas entram em liquidação e colocam, nos corredores, peças em promoção. Algumas são verdadeiros achados; outras, nem tanto. Garimpar, portanto, é fundamental. Para quem gosta de tapetes orientais, a Phenicia em Arte tem boas pedidas. O preço do metro quadrado de um modelo de kilim, por exemplo, caiu de R$ 390 para R$ 180. A loja oferece ainda descontos em outros tipos.

MUTAÇÃO ESTÉTICA

Evolution é a cômoda do italiano Ferruccio Laviani para a Emmemobili, vendida sob encomenda na Montenapoleone. O nome fica perfeito na criação, que parte do barroco para chegar à linha reta. Ela é esculpida em uma única peça de carvalho, à qual se agregam superfícies metálicas. Vale entre R$ 80 mil e R$ 100 mil.

MINI CHAT

Bernardo Krasniansky lança na próxima terça-feira, em seu estúdio na Rua Augusta, uma coleção com 30 produtos. De família russa, o designer e artista plástico, de 58 anos, nasceu no Paraguai, fato que o faz enfrentar certo preconceito. "Até parece que só vem coisa ruim de lá...", brinca o profissional, que começou a carreira nos anos 70 e caracteriza seu trabalho como uma linguagem industrial com produção artesanal. Ele conversou com a coluna .

Quais os destaques?

Voltei a fazer cerâmicas depois de 10 anos. Segui a tendência das peças brancas e com texturas terrosas. Há ainda cavalinhos coloridos, do mesmo material, que remetem a um brinquedo meu de infância. Sem contar as peças de metal e de resina, além das gravuras.

Por que não optou pelo lançamento numa feira?

Elas ficaram muito massificadas e minhas peças têm tiragem pequena, coisa que não combina.

OLHO VIVO

Sonia Diniz vai repaginar a Firma Casa, mas só no começo de 2010. "Com a reforma, o espaço terá cara de galeria", diz a empresária, que pretende cada vez mais optar por um design próximo da arte. Os irmãos Fernando e Humberto Campana, além do coletivo Superlimão, assinam o projeto, que manterá a área atual da loja.

ESTILO DE DIVIDIR

Eles podem ser espelhados, vazados ou ter chinoiserie. Seja como for, Beto Galvez quase sempre curte usar biombos nos ambientes que assina com Nórea De Vitto – haja vista o da Mostra Artefacto. Para o decorador, esse elemento divide bem, por exemplo, salas de estar e de jantar, sem necessidade de parede. "Gosto também de usar como pano de fundo para mesa-bar", explica. Há vários modelos por aí. Na foto, o francês, dos anos 40, é de laca policromada. Tem preço sob consulta no Antiquário Ivy.

MIX-MIX

A nova administração da Larmod tem, nos últimos dois meses, se esforçado para aumentar o mix da loja, cujos tecidos estampados sempre foram uma marca. Aos poucos, começam a ser exibidos, ali, jogos americanos, colchas e uma linha baby, por exemplo. Há ainda almofadas corretas.

FEMALE

Os traços figurativos da artista plástica paulista Luciana Araujo, que unem arte e moda, agora estão à venda de maneira fácil, fácil. Basta visitar a galeria virtual Made by Humans Print Shop, coordenada por Rita Wainer. O endereço é http://madebyhumans.wordpress.com/luciana-araujo. Em papel cuchê, no formato A4, uma reprodução a laser da obra Shoe Shine, acima, vale R$ 90.

DROPS

A Segatto lançou o Upgrade Service, que repagina projetos da marca adquiridos a partir de 2005. Com essa opção, o cliente economizaria até 50 % em relação ao valor de um novo

Planta nativa da Amazônia, a castanheira inspira os desenhos da nova coleção de tapetes e carpetes da Avanti. O nome? Chama-se Árvore da Vida

A grife carioca Mustique produziu coleção exclusiva de roupas para a Bali Express. O clima é de exotismo. Veja esse vestido, que vale R$ B45285