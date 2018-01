Objetivo: resgatar O artista plástico Paulo von Poser pintou 225 m2 com técnica mista para cobrir o teto do Theatro Guarany, em Santos. É uma releitura de Santos em 1890, de Benedito Calixto, que funde a antiga paisagem da cidade com a atual. "Agora o resultado da maratona virou pôster", conta ele. Abertura A designer canadense Cristina Covello e o marceneiro paulista José Godinho criaram bancos, mesas e espelhos com madeiras encontradas ao acaso. Pode-se conferir o resultado na mostra Interseção, da próxima quarta a 7 de março no Anexo Ovo. Trata-se de uma novidade no endereço-referência de Luciana Martins e Gerson de Oliveira. Brasis modernos Junte a consultoria de estilo de Helena Montanarini, o projeto de Marcelo Rosenbaum, os uniformes desenhados por Alexandre Herchcovitch mais a cozinha de Alex Atala e Alain Poletto, que relê o período colonial. Eis o restaurante Dalva e Dito, na Padre João Manuel. Do terraço com paredes de treliça e piso de ladrilho hidráulico, além de plantas que pendem do teto, vê-se o salão principal. Ali se destacam paredes primitivas de adobe e um incrível painel de azulejos de Athos Bulcão. No domingo, a pedida é o cardápio especial, de tempero suave, com frango, pernil e contrafilé acompanhados de arroz, feijão, batatas, couve e farofa. Uma síntese brasileira. Clima de backstage A numerologia determinou o nome da loja-conceito de Leo Shehtman e companhia, na Lorena. Com cortinas de veludo, lustre de pérolas, além de muito preto, dourado e espelho, a Loft 88 venderá roupas de estilistas como o japonês Takeshy Kurosawa e o italiano Flavio Castellani. Inaugura na terça. Elo Perdido Fernando Akasaka pretendeu unir arte e design na recém-criada luminária Fran-kie, que reproduz o crânio de um homem-macaco. A luz vem dos olhos, cuja cor pode variar - e há até piercing numa das sobrancelhas. "Suavizei as linhas para não causar estranheza", explica o autor da peça escultórica. Transposição O artesanal encontra a tecnologia na nova coleção do designer André Cruz. Sequência de nós e picôs, que formam círculos e semicírculos numa trama rendada, a técnica frivolité aparece em móveis de madeira cortados a laser. Confira o lançamento em exposição na Galeria Virgílio, entre os dias 11 e 15. Que som é esse? O jeitão é dos anos 60, mas os amplificadores da norte-americana McIntosh têm tecnologia de ponta. Os interessados em levar para casa um aparelho com os mostradores azuis, típicos da marca, devem desembolsar de R$ 18.000 a R$ 150.000 , dependendo do modelo, na nova loja do Shopping Iguatemi. MINIPERFIL Mexicana de Monterrey, Patricia Sada elegeu há 26 anos seu lugar no mundo: Paraty, no Rio de Janeiro. "Vim de férias, mas logo pensei em voltar", conta a arquiteta e artista plástica, que no retorno registrou o desenho histórico das fachadas de construções locais, material que originou um livro. Foi ficando, até se estabelecer de vez. Hoje, aos 57, ela produz, em seu ateliê, obras que tanto empregam materiais descartados pela natureza quanto enveredam por abstrações ou retratam personagens que não sabe bem quem são. "Essas pessoas me aparecem", conta, com uma ponta de timidez, a profissional, que trabalha seis horas por dia. Entre seus planos está continuar pintando com sossego. "Não gosto de pensar em burocracia, como pagar contas", explica. A vida e a arte Cassia Kiss está em O Zoológico de Vidro, de Tennessee Williams, no Sesc Anchieta. "Como Amanda, minha personagem, sou mãe e erro", confessa a atriz, que vive num apê na Barra da Tijuca, no Rio. Pelo menos seus quatro filhos não podem reclamar de falta de espaço. O living é tão grande que permite jogar bola e pular corda. Drops Notas de folhas secas extraídas de cedro-do-líbano, sândalo e especiarias compõem o perfume para ambientes da Scatto Lampadário Recortadas em acrílico, as Rosas Carimbos do artista plástico Neno Ramos podem turbinar sua decô. As peças custam a partir de R$ 180 A 6F Decorações, importadora de móveis e objetos, apresenta lançamentos exclusivos na Abimad Fevereiro 2009, entre os dias 12 e 15 Quer decorar... bolos? Durante esta semana, Paula Gradícola ensina truques para iniciantes no Atelier Fazendo Arte Até dia 20, a Artmorfose, especializada em móveis de madeira de demolição, dá desconto em peças de pronta entrega e sob encomenda