Arquitetura em livro O escritório Athié/Wohnrath, um dos maiores de arquitetura corporativa do País, é o primeiro a ser enfocado pela coleção Arquitetos do Brasil (Ed. Victoria Books, R$ 185). Em março, chega às livrarias o volume Moema Wertheimer. Depois será a vez de Fernanda Marques, Brunete Fraccaroli, e por aí vai... Coisa linda A Trousseau lançou uma nova linha da acessórios como sugestão de presentes que têm a cara do verão. Vale a pena passar na loja para conferir os itens da coleção Gifts, com nécessaires, porta-lingerie, saídas de banho, bolsas e toalhas, como as de listras em tons variados de azul. Brilho do cristal Custa cerca de R$ 9.900 a cadeira recém-criada por Philippe Starck para a Baccarat. Mas não pense que a peça é toda de cristal, não. O material aparece apenas num detalhe no alto do encosto. A estrutura é de aço e o revestimento de couro, com 30 opções de cores. Novidade da Began Antiguidades. Três verdes A Pantone, criadora do mais importante catálogo de cores do planeta, pesquisou junto a dez estilistas americanos as cores-tendência para a primavera 2009, nos Estados Unidos. Como moda e decoração caminham de mãos dadas, logo, logo, os vibrantes Dark Citron, Vibrant Green e Lucite Green estarão nos ambientes da casa. Templo do mármore Quando for inaugurado, em abril, o showroom da Luce di Carrara trará certo frescor à Gabriel. A construção de 250 m2, assinada pelo italiano Francesco Lucchese, vai abusar do vidro e do mármore translúcido. No segundo andar haverá uma biblioteca sobre pedras, aberta a todos os interessados em pesquisar o tema. Desenho que desperta Não fossem suas imagens diferenciadas, as peças de Evelyn Tannus poderiam passar batido por quem vai à Benedixt. Mas é quase impossível não prestar atenção aos desenhos pintados à mão pela mineira, em objetos com tatuagens, animais, flores e intrigantes figuras mitológicas - como no vaso Lilith. Relax superexclusivo Na reserva de um quarto na pousada Ronco do Bugio, em Piedade, a 100 km de São Paulo, dá até para escolher a decoração do quarto. É que a hospedagem tem 13 suítes com visual exclusivo, bolados por Fuad Murad. O designer de interiores escolheu peças de demolição, vindas de antigas fazendas de Minas Gerais, para ambientar os dormitórios em diversas linguagens: de modernos lofts a espaços com a atmosfera dos anos 50. Há, ainda, o autêntico estilo rústico, como se vê na foto. Ali sobram matérias-primas naturais, o bom uso do artesanato brasileiro e cores intensas, como vermelho e laranja. MINICHAT O designer Pedro Paulo Franco, da A lot of, quase não tem tempo de respirar. Está às voltas com um ambicioso projeto: a mostra Brasil é Cosi, que acontece em Milão de 21 a 26 de abril, em paralelo ao Salão do Móvel. A ideia é divulgar o trabalho de 35 designers brasileiros de móveis e objetos, destacando seu potencial comercial no mercado europeu. Com curadoria do designer Christian Ullmann, as peças serão expostas em três locais diferentes. Por sua representatividade, Michel Arnoult terá um espaço só seu, no Duomo, onde haverá, além da cadeira Pelicano, itens inéditos. Mesmo com o corre-corre, Pedro falou à Plural, por telefone. O que você espera da mostra Brasil é Cosi? Divulgar ao mercado europeu que os nossos produtos podem se transformar em bons negócios. Direto do porto A L?Oeil recebeu contêineres recheados de novidades em móveis e acessórios nos estilos contemporâneo, étnico e clássico. Nesse último, destaque para poltronas estilo Luís XV. Há ainda peças de pegada ecochic, como a mesa de grápia com tampo de vidro, vendida por R$ 12 mil. Drops O ilustrador brasileiro Gam Hoyo 676 criou uma série exclusiva de kits de adesivos inspirados na toy art para a loja virtual ArtfixStore. A partir de R$ 18 Dia 24 Christian Ullmann dá curso sobre design socioambiental e no dia 31 Heloísa Dallari fala sobre ícones do design. Ambos na Escola São Paulo A Camicado acaba de lançar o livro Doces Sensações, de receitas de sobremesas, e um CD com músicas lounge para animar a recepção dos convidados Chegou ao mercado a nova linha de cerâmicas com motivos florais da Porto Ferreira. O kit com 2 peças (33 cm x 45 cm) sai por R$ 119,90 No recém-inaugurado Espaço Decora, da Coral, dá para ver, na hora, como vai ficar o ambiente de casa que se pretende pintar. Basta levar a foto num CD ou pen-drive