Para quem não vê No projeto de conclusão de curso de Larissa Fogassa, um casal de deficientes visuais trafega pelo apê com a ajuda de um móvel-guia. Mas por que há TV? "O filho deles tem visão normal", conta a designer de interiores, que consultou clientes reais, numa parceria entre o IED e a incorporadora MaxHaus. Butique do corpo Terá um toque de casa a Body Tech - academia superluxo de 9.600 m2, que começa a ser construída no Shopping Eldorado em janeiro. Nela, o arquiteto João Armentano inventou lounges em meio aos aparelhos para o povo descansar. "Quero usar móveis brasileiros, como os de Niemeyer", conta. "Agola" vai! Auguste Rodin deve estar rindo. O que dizer de Cebolinha na mesma pose de O Pensador, a bolar planos "infalíveis" contra a amiga dentuça? A citação ao escultor francês é feita de resina banhada de bronze e sai por R$ 220, na loja Turma da Mônica. Ideal para mimar quem curte o menino troca-letras. Aceita um chá? Receber bem costuma ser prazeroso tanto para o anfitrião quanto para a visita. Duas xícaras de cerâmica pintadas à mão, guardanapos azuis de linho com prendedores em forma de flor e bandeja de madeira branca compõem esse kit, que faz bonito a qualquer olhar. Na Loeb, por R$ 379. Flores para você O ano de 2008 chega ao fim e vem o desejo de que o próximo seja tudo de bom. Expressar isso num arranjo incrível para o réveillon é uma boa. Inspire-se: num recipiente de prata vá colocando flores brancas, como rosas e lírios, além de estrelas marinhas - para trazer ao conjunto a força revigorante do mar. Biografia ilustrada Vida e Obra de Isabelle Tuchband (Instituto Olga Kos, R$ 100), de Andréa Finocchiaro, resume 20 anos de trabalho da artista plástica, cujo marcante traço feminino está em suportes como esculturas, cerâmicas, murais e telas. "O livro é só amor", resume a protagonista. A renda obtida com a comercialização vai para a entidade que editou o volume. Curinga à mão Dos designers alemães Caspar Schmitz e Ralph Ludwig, a mesa Umbrella é um móvel-conceito, de aço e acrílico, que abre e fecha como um guarda-chuva - daí seu nome. Pensada para aproveitar melhor os pequenos espaços, essa boa idéia ainda precisa de uma empresa para editá-la. Alguém se habilita? MINICHAT Formado em Hotelaria e pós-graduado em Marketing, Roberto Cocenza é titular da empresa RS Promo, que produziu em São Paulo, neste ano, o 1º Boom Design. Houve, por exemplo, seminários com designers como o moderninho Arne Quinze e a exposição de trabalhos do egípcio Karim Rashid, em cartaz no Instituto Tomie Ohtake até janeiro. Aos 43 anos, Cocenza agora prepara as novidades da segunda edição, prevista para outubro de 2009. "Além de palestras e eventos paralelos, vamos mostrar os 50 primeiros números especiais da revista Visionaire, um marco do design", conta ele, que conversou com Plural. Qual será o ponto alto da exposição? Um dos 10 baús produzidos pela marca francesa de luxo Goyard, com as 50 revistas, que virou, no mundo, item de colecionador. Ele será doado a uma instituição cultural, ainda indefinida. A conferir Especializada em design brasileiro dos bons, a Casa 21 vai ressurgir em 2009 de cara nova. É o que promete a designer e proprietária Délia Beru, que logo, logo, espera abrir a loja com novos espaços. Para a tarefa, chamou Sueli Adorni, Regina Adorno, Luciana Pastore e Sandra Graff. Drops A Atec Original Design passa a distribuir, a partir de janeiro, peças da italiana Kartell no Rio Dos seis ganhadores na categoria Estudante do 1º Prêmio Sebrae Minas Design, cinco pertencem à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Cris Conde e Beto Figueira seguem com sua Azulejaria. Os simpáticos modelos revestidos de feltro servem de porta-copo. A peça sai por R$ 15 Mão na roda! Quiosques da Fuji serão instalados nas lojas FastFrame, para descarregar fotos digitais, imprimi-las e emoldurar as favoritas em uma hora Novidade da Casa Mineira é uma linha de venezianas articuladas, feitas de madeira com resina, perfeitas para dosar luz e ventilação