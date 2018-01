Contraste social O livro Heliópolis (Ed. DBA) não está à venda - será distribuído em escolas municipais. Mesmo assim, vale registrar o trabalho da fotógrafa Renata Castello Branco, que capturou 180 imagens do cotidiano da maior comunidade paulistana. Com projeto gráfico de Sylvain Barré, a obra mostra como a beleza, de acordo com cada local da cidade, é relativa. Alto e bom som O novo CD duplo do Emiliano tem trilha meio jazzy, boa para turbinar o som de casa. No repertório do DJ Tony Montana, destaque para Alone Again. O clássico de Gilbert O?Sullivan ganhou interpretação da africana Tobunko Akinro. Destino? Índia De organza de seda pura, as almofadas da coleção Goes To India, da Safira, são tingidas com cores típicas do país, como turquesa, amarelo e roxo. Além disso, têm estampas feitas com carimbos trazidos da Índia. O resultado é uma edição limitada e exclusiva, de trabalho bem artesanal. Cada almofada sai por R$ 396. A noite é feliz Impossível passar incólume pelos ícones natalinos. Quando eles aparecem reinterpretados, como no presépio proposto por Cau Almeida, tanto melhor. O designer transpôs seu traço palito em figuras agigantadas de Maria, José e Menino Jesus, além de uma estrela, feitas de MDF revestido de laminado branco. Que tudo amém... Ordem na casa DVD, equipamento de som, TV, ar-condicionado... São tantos aparelhos que fica fácil "perder" pelos cantos um dos respectivos controles-remotos, não é? Para organizar os acessórios num só local, o suporte de cor vibrante vira uma dica bacana. Encontrada na Art de Vie Marché, a peça sai por R$ 196. Escapismo saudável Quer fugir do zunzunzum típico da cidade? Então tome um drinque no Bar Escape, no Itaim Bibi. Com clima de lounge, a decoração proposta por Arthur Casas trabalha com tons claros numa arquitetura de linhas retas. Pontos de cor estão nas poltronas roxas de Eero Saarinen e nas estruturas de madeira das poltronas meio anos 50, que se repetem no salão principal e no mezanino. Ali o forte são bons coquetéis, experimentados em meio à iluminação amena tanto quanto a trilha sonora. Relaxe! Visual caleidoscópico Um corredor liga a Mercearia do Conde à nova loja Caixeiro Viajante, criada pela chef Flávia Mariotto e sua sócia Maddalena Stasi. Os clientes do restaurante no Jardim Paulistano agora podem dar poucos passos para comprar produtos de diversas regiões do País e do mundo. Observe a atmosfera oriental. MINICHAT Erguida entre 1927 e 1928 pelo ucraniano naturalizado brasileiro Gregori Warchavchik, a Casa Modernista, na Rua Santa Cruz, Vila Mariana, é a primeira do País a expressar o repertório formal moderno. Ali está em cartaz a exposição Ambientes Modernos, com curadoria de Mauro Claro, que coteja a construção com outras de arquitetos brasileiros e estrangeiros. Agora sob guarda da Secretaria Municipal de Cultura, o lugar - cujo prédio principal foi restaurado no início da década - passará por nova revitalização. Não há previsão para o início das obras. A arquiteta Denise Invamoto, do Departamento do Patrimônio Histórico, conversou com Plural. O que será reformado? Depois da pesquisa histórica e do anteprojeto, haverá licitação para resgatar anexos como as edículas e a piscina, além do jardim. Ai, que fofo... Ao prospectar um projeto na Austrália, Débora Aguiar não resistiu e foi visitar o Lone Pine, santuário de coalas do país, na cidade de Brisbane, Queensland. Não se sabe se foi ela ou o bichinho quem deu abraço mais apertado. "A pata era meio áspera, mas não cheguei a me arranhar", conta a arquiteta, que diz ter gostado da experiência. Drops De Ricardo Minelli e Fábio Berbari, a decoração da hamburgueria Achapa, da Melo Alves, abusa de aço e madeira, além de mobiliário vermelho Peças de Amílcar de Castro, Sérvulo Esmeraldo e Waltercio Caldas integram a exposição de jóias no Instituto de Arte Contemporânea, que se encerra hoje Papai Noel motorizado é o que propõe a estampa da caneca da Harley Davidson. Por R$ 69, nas lojas das marcas O showroom do designer Sergio Fahrer, na Barra Funda, ganhou nome novo. Agora chama-se Meccane A Cerâmica Porto Ferreira lançou a Linha Pronto!, indicada tanto para áreas internas quanto externas