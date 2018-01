Tropical-brasileira Com visual de tirar o fôlego, a Casa da Enseada fica em Angra dos Reis (RJ). Essa construção exemplifica a pegada típica do escritório Bernardes Jacobsen, que vai do aço ao sapé na boa. A obra é uma das 25 integrantes da edição bilíngüe Claudio Bernardes & Paulo Jacobsen - Percurso de Uma Parceria na Arquitetura (Ed. Capivara, R$ 160). Verde bem-vindo Bruno Gagliasso resolveu dar um tapa em seu apê, no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca. Além da reforma, o ator quis um jardim novo. "Gosto de entrar em contato com a natureza", conta. Para tanto, a paisagista Paula Magaldi optou por espécies bem tropicais, como palmeiras, bromélias e dracenas, além de bancos de madeira de demolição. Tudo a ver com o clima do Rio. Customiza-me! Quem comprar um microondas One Fitness, da Brastemp, pelo site da marca ou do Submarino, ganha adesivo com motivos de cinema para turbinar o visual arredondado do aparelho, bonitinho por si só. De quebra, ainda leva um desconto camarada: de R$ 699 por R$ 499. Rostos marcantes Parece que virou moda. O artista plástico e fotógrafo Paulo Cesar Soares é mais um que foi para a Índia e clicou a diversidade étnica do país. O resultado está na exposição Faces da Índia, com 12 fotopinturas digitais, como a desse cigano, a partir de R$ 1.088. Confira no EspaçoTil, da Gabriel, até dia 23. Brilho de beleza Fazia tempo que Leo Shehtman queria desenhar jóias. Agora rolou. O arquiteto criou 20 peças que associam prata com pedras brutas, como turmalinas, esmeraldas e rubis - como se vê no colar incrível. O lançamento está previsto para a segunda semana de janeiro, na nova loja-conceito Loft 88. Caráter exclusivo Adriana Yazbek, Cynthia Gavião, Juliana Bollini e Ana Moraes vão integrar o espaço Edição Limitada, novidade da 14ª Craft Design, que será realizada no final de fevereiro do ano que vem. A idéia é dar lugar a peças mais autorais - únicas ou em pequena série. Gente nova no pedaço Na exposição 10 a Mil, o nome diz tudo: 36 jovens artistas plásticos exibem obras de R$ 10 a R$ 1.000. É o caso de Georgia Vilela, cuja pintura acrílica sobre papel sai por R$ 600. Bom para pesquisar novos nomes, a mostra organizada por Isabella Prata vai até 14 de fevereiro, na Escola São Paulo. MINICHAT A Gabriel vai abrigar o primeiro showroom da italiana Luce di Carrara fora da Europa, a ser inaugurado em abril de 2009. O projeto é do arquiteto italiano Francesco Lucchese, que veio a São Paulo pela primeira vez a convite da empresa especializada em mármore e design. "Aqui encontrei todas as tendências que inspiram a arquitetura internacional", conta o quarentão, nascido próximo a Messina, na ilha da Sicília, e graduado pela Politécnica de Milão. Ele, que usará aquela pedra como diferencial do novo endereço e também assina luminárias para a marca, conversou por e-mail com Plural. Como são essas peças? Nelas procurei transferir ao mármore características de calor e tridimensionalidade nunca antes exploradas. Pequenino É do artista plástico Sérgio Romagnolo a escultura Abdias, desconstrução da obra de mesmo nome feita por Aleijadinho, que retratou profetas bíblicos. A novidade é que virou miniatura. Com 17 cm de altura e tiragem de 150 unidades, a peça de resina vale R$ 95, na ShopMAM. Que tal começar uma coleção? Drops De André Vainer, a instalação com 80 cubos coloridos sobre o telhado do Spot antecipa a comemoração de 15 anos do restaurante, que aniversaria dia 6 de janeiro Tsc, tsc, tsc... O designer André Cruz perdeu o telefone celular. Ele pede aos amigos que lhe mandem e-mails com os contatos para poder cadastrar tudo de novo Dica para o Natal, os cupcakes produzidos por Luana Davidsohn custam a partir de R$ 3,50 a unidade. Hummmmmm! O artista plástico Carlos Gomes venceu o 9º Prêmio EcoPET, na categoria artesanato, com duas esculturas feitas do material reciclado Verso, preguiçoso, da semana: "Todo mundo gosta de acarajé/ Mas o trabalho que dá pra fazê é que é", em A Preta do Acarajé, do baianíssimo Dorival Caymmi