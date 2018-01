Cor e exuberância Chegaram à AN.h três novas coleções de tecidos inspiradas na obra de Jim Thompson, lendário arquiteto norte-americano que se apaixonou pela cultura thai enquanto servia o exército na Segunda Guerra Mundial. Exibido aqui, o modelo Circus, da linha In Wonderland, custa R$ 450 o metro. Lá vou eu! Ângelo Derenze será diretor do Núcleo Casa e Construção da Editora Abril somente até o mês que vem. Em janeiro de 2009, ele assumirá a presidência executiva de Casa Cor. O cargo era até então acumulado por João Doria Jr., que passa a ocupar a presidência do conselho do evento. Um pouco do País Basco Quem conhece diz que se come muito bem no País Basco, Espanha. Quer provar a cozinha típica da região em São Paulo e não sabe onde? A cidade agora tem o Bilbao, na José Maria Lisboa, Jardins.Ali destacam-se os pescados, como o bacalhau pil-pil, envolto em creme feito a partir do cozimento do peixe. Pode-se pedir também pintxos - pequenas porções das iguarias. Os bocaditos preparados pelos chefs Iñigo Azkarate e Ivaldo Bispo de Araújo vão bem com vinhos de Rioja e Navarra e são perfeitos para entremear bate-papos. A ambientação informal, de Fuad Murad, pretendeu reproduzir o despojamento dos pequenos restôs bascos. Há madeira, tijolos aparentes, paredes em vermelho-queimado e fotos regionais, além de um gostoso pátio arborizado. Arte do povo Vilma Eid, presidente do Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro, viaja para diferentes cidades do País em busca de peças bacanas feitas por comunidades e artesãos. O resultado da pesquisa está na Loja da Estação São Paulo, em Pinheiros. Há 75 opções, produzidas por 30 autores. Milênios no ar Veja os traços e as cores fortes. Peças como essa, de porcelana chinesa, pertencem à Franz Collection, que desembarca na Grifes & Design dia 27. Há de vasos a bijuterias. Na data, a loja organiza palestra com o consultor Carlos Ferreirinha sobre o luxo na decoração. Para entender o caso Se você se interessa pelo trabalho dos escritórios e departamentos de design das empresas, então leia 10 Cases do Design Brasileiro - Os Bastidores do Processo de Criação (Ed. Blucher, R$ 64). É o primeiro volume de uma série coordenada pelo professor e especialista Auresnede Pires Stephan. Código visual Gente da noite interessa a Fernanda Guedes. Como uma voyeur, a ilustradora se baseou em fotos de sites especializados para retratar personagens que lotam clubs mundo afora. Quarenta desenhos compõem a mostra I Love the Night Life, que - anote! - vai de 4 a 17 de dezembro no Vegas, na Augusta. MINICHAT Lidar com artigos de cama, mesa e banho está no sangue de Rafael Almeida, 44 anos, desde os 14 metido nesse universo. Explica-se. O avô dele, Alípio Almeida, foi o fundador, em 1894, da Casa Almeida, comprada pela Buddemeyer em 2003. Agora o estilista, que mantém um escritório de consultoria para indústrias, lança a linha Neo pela Camesa. O destaque são lençóis com estampas em diferentes padrões. Há desde clássicos florais e tons pastel até efeitos geométrico e óptico em cores vibrantes, bem atuais. "Faz tempo que o branco liso saiu de moda", argumenta o criador, que conversou com Plural. Lençol estampado não enjoa? A idéia é oferecer qualidade e preço acessível para trocar quando cansar. Hoje há conjuntos em percal por menos de R$ 120. Heranças do mestre O showroom da Copeland, em Chicago, exibe os móveis concebidos por Frank Lloyd Wright para seus projetos residenciais. De cerejeira, a Barrel Chair, US$ 2.775, foi feita para a casa Taliesin, endereço do arquiteto nos anos 20. Ali, acredite, a mulher e os filhos dele foram... assassinados pelo mordomo! Drops Até a véspera do Natal dá para comprar um presente no bazar da Villa Daslu, que oferece 20 mil produtos da marca Daslu Casa Arquitetura contemporânea é o tema da palestra que Ruy Ohtake faz dia 27 dentro da Casa Office, no Jockey Club Fotos de Pedro Setúbal customizam biombos de Charles Eames no novo showroom da Artesian, assinado por Adriana da Riva, que abre dia 25 A Marcenaria Trancoso lançou nova coleção De R$ 15.250 por R$ 10.675, a Heart Cone Chair, de Verner Panton, integra a liquidação da Micasa, até 15 de dezembro Canção da semana: Alegria, Alegria, de Caetano Veloso