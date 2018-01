Uivo do lobo Chegou a vez de Fernando e Humberto Campana criarem a cenografia de Pedro e o Lobo, fábula-musical de Sergei Prokofiev, em cartaz no Guggenheim de Nova York a partir de 13 de dezembro. No ano passado, a tarefa coube ao artista plástico Andrew Scott Ross. Para reproduzir os personagens, a dupla de designers brasileiros vai empregar a mesma técnica vista na poltrona Favela, que usa pedacinhos de madeira. Protagonista Para quem curte peças com alguma exclusividade, um prato cheio pode ser a luminária criada pela artista plástica francesa Ellen Boutank, feita de papel japonês branco. Duas das cinqüenta unidades distribuídas ao redor do mundo foram trazidas por Maria Helena Cabral para a Esencial - e agora só resta uma na loja do Itaim Bibi. Quanto custa? R$ 3.800. Senta que lá vem história... A Herman Miller lança por aqui a poltrona Embody, dos designers Bill Stumpf e Jeff Weber, no próximo dia 18, dentro da Casa Office. Segundo a empresa, o móvel "restaura o equilíbrio da relação homem/computador, dando sustentação tanto à mente quanto ao corpo." Seja como for, a idéia é repetir o sucesso da Aeron - aquela do Jô -, que desde 1994 virou sucesso mundial. Teu é o mundo Foi com esse nome poético que o diretor de arte e cenógrafo Frank Dezeuxis batizou sua loja-escritório na Alameda Tietê. Acumulador por natureza, ele percebeu um belo dia como o apartamento estava lotado de objetos. Resolveu, então, dividir com eventuais clientes uma visão particular do design. "Tenho um pé no kitsch", avisa. Entre outros achados, há uma cabeça de porcelana com partes do cérebro aparentes - e muito mais. Olha o Passarinho! Mais do que levar um toy para casa, os que comprarem a pequena ave Critter, aí do lado, vão ajudar, de quebra, mulheres carentes da Índia. São elas que, usando antigas técnicas de tecelagem, produzem à mão peças como essa e tapetes para a Bholu. A empresa é encabeçada pela designer australiana Jodie Fried desde 2001, quando chegou a morar em Ahmedabad, Gujarat, naquele país. Filtro colorido Visitantes apreciam belos vitrais na sinagoga do Centro de Medicina Hadassah, em Jerusalém. Mas não imaginam o trabalho que deram a Marc Chagall. Croquis, desenhos, esboços, maquetes e painéis de teste feitos pelo artista plástico, além de réplicas das obras, integram a exposição Hadassah: do Esboço ao Vitral, a partir do dia 20 no Centro da Cultura Judaica. É sempre bom Tem teatro novo na cidade. Um galpão na Baixa Augusta virou o Club Noir, mesmo nome da companhia da atriz Juliana Galdino e do diretor-dramaturgo Roberto Alvim. O espetáculo inaugural é O Quarto, de Harold Pinter. Para 50 espectadores, o lugar foi reformado pelos arquitetos Lucas Fehr e Mario Figueroa, que usaram a simplicidade do cimento queimado, da pintura preta e do vidro. Minichat Causou estranheza entre arquitetos daqui a consulta informal para escolher quem assinaria o projeto do teatro que ocupará o terreno da antiga rodoviária no bairro da Luz. Feita pela Secretaria de Estado da Cultura, ela só considerou escritórios internacionais, pinçados segundo "critérios de notoriedade, negociabilidade e disponibilidade". O da dupla suíça Herzog & De Meuron levou a melhor diante das propostas de outros três: o holandês Office of Metropolitan Architecture (OMA), o inglês Foster + Partners e o norte-americano Pelli Clarke Pelli. O secretário estadual da cultura, João Sayad, falou a respeito com Plural. Por que não profissionais brasileiros? Foi uma opção cultural: trazer a arquitetura internacional para dialogar com a cidade. Além disso, não queríamos cair nos mesmos nomes de sempre, como Oscar Niemeyer ou Paulo Mendes da Rocha. Um quê de nostalgia Um ambiente seventies, com design, sim, mas sem a tecnologia a que a gente está acostumado hoje. Eis a idéia de Claudia Haguiara para a sala de estar que integra a mostra da Clássica Design. Há espaço até para máquina de escrever... Agende: a partir do dia 28, no showroom do Morumbi. Drops Na Wallpaper de novembro, um pingue-pongue com Marcio Kogan revela dois heróis do arquiteto: Athos Bulcão e João Filgueiras Lima,conhecido como Lelé. Yoo by Starck é um edifício de US$ 20 milhões assinado pelo designer francês Philippe Starck em Punta Del Este, Uruguai. Tem brasileiro que vai adorar... Até que dá para encarar a Barbie vintage estampada na nova caneca da Oxford. O preço médio da peça é de R$ 17 Recém-chegada à parrilla La Pepa, em Moema, a gerente e decoradora argentina Nancy Liliana Garcia quer dar um up no visual do lugar. Para isso, vai usar pitadas de vermelho e tons de creme Como escolher entre o bom e o correto é um dilema abordado no livro da semana: A Alma Imoral (Ed. Rocco), do rabino Nilton Bonder