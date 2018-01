Interferência visual Bernardo Krasniansky foi um dos sete convidados da Artesian a fazer uma releitura da cadeira Série 7, clássico do dinamarquês Arne Jacobsen. Nela o designer usou o grafismo desse número, desenhado por Leonardo da Vinci, num quadriculado em positivo e negativo. As peças estão expostas na loja. BOMBANDO Faz seis meses que a Trousseau vende seus enxovais de luxo pela internet. No período, a marca registrou crescimento de 30% ao mês. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais compram - de "gifts" a R$ 10 até o recheio de "duvet" canadense, feito com plumas de ganso, por R$ 8.269. Estampa de impacto Padrões gráficos de inspiração clássica e com toques da cultura moura compõem a coleção Viceversa de papéis de parede, segmento agora explorado pela marca italiana de tecidos Dedar. O rolo com 10 metros é vendido a partir de R$ 1.100. Exclusividade da AN.h. Praia e campo A loja Beach & Country, nova marca da Artefacto, deve abrir em 9 de outubro na Avenida Brasil. De madeira torneada com assento de seagrass, o banco filipino Zahle é um dos móveis da primeira coleção - cujo destaque são influências étnicas, diferentes técnicas de produção e mistura de épocas. Azuleje o dia Dá tempo de visitar, até 20 de julho, "As Coleções do Museu Nacional do Azulejo de Lisboa" na Galeria de Arte do Sesi. Das influências hispano-mouriscas à produção atual, passeia-se por exemplares dessa expressão tão portuguesa. Destaque para Vibrações II (1987), de Eduardo Nery, faiança em azul e branco com seções de azulejos recuperados do século 18. Luva de baseball O sofá Joe é uma criação de 1970 remodelada pelos designers Jonathan de Pas, Donato D?Urbino e Paolo Lomazzi para a norte-americana Heller. Nas cores tabaco e cinza-perolado, custa R$ 4.495 na Forma. Detalhe: pode ser usado tanto dentro de casa quanto ao ar livre, já que é de policarbonato. MINICHAT Além de móveis e objetos, os designers Fernando e Humberto Campana costumam assinar cenografias como a do espetáculo Methamorphoses, do Balé Nacional de Marselha, que será apresentado aqui só em outubro de 2009. Mas é a primeira vez que encaram um projeto de arquitetura. Em Atenas, a dupla "reprocessa" o hotel Olympique Palace, dos anos 60, com seis andares e 84 apartamentos. Fernando Campana falou com Plural. Por que só agora um trabalho desse tipo? Faz 25 anos que me formei em Arquitetura, mas acho que precisávamos nos sentir mais maduros. O que você destaca na criação? Novos equipamentos e o hibridismo de móveis. Para discutir a proposta, estamos fazendo workshops com estudantes e arquitetos recém-formados do lugar. Lua cheia Boa nova da designer Flávia Pagotti Silva. É a mesa de centro Lunar, com base de aço e tampo de MDF em diferentes acabamentos. Na Villa Design, vale R$ 1.096. BUSCA DO BOM TOM Concurso da Sherwin Williams e do Radar Arquitetura e Design, da consultora Graça Salles, escolherá as melhores paletas com cinco cores, desenvolvidas por 16 arquitetos, a partir do tema Elementos da Natureza. Prêmio: um leitor eletrônico de cores. O envio dos trabalhos deve ser até 20 de agosto. Informações: www.gracasalles.com.br. Beber para esquentar Se o Ice Bar, uma câmara fria de 40 m2 na Vila Madalena, tem atraído a curiosidade com seu mobiliário de linhas retas feito com simples blocos de gelo, imagine como será daqui a 60 dias. É quando chegam dois artistas chineses que vão esculpir novas peças no material. Uma coisa meio ''Edward Mãos de Tesoura''... Drops Novidade no Depósito São Martinho, a etiqueta Blue Label exibe somente produtos únicos Termina hoje a Feira Mega Artesanal, no Centro de Exposições Imigrantes Recém-chegada ao Brasil, a KitchenAid vende seus eletrodomésticos, como um robusto mixer, no www.kitchenaid.com.br O paranaense João Suplicy Neto é o novo presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil Na Bacco?s Casa, 40 itens para a casa e 40 vinhos mais produtos de delicatessen têm 40% de desconto. Guess what! A loja faz 40 anos