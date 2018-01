Ilusão de ótica O designer José Marton criou as luminárias Contém a partir de caixas e sacolas fashion. De acrílico preto e branco, os produtos brincam com o efeito positivo-negativo da luz. No ateliê dele, com preços sob consulta. IKAT NA CABEÇA Antiga técnica indonésia de tecelagem que resulta em padrões bem particulares, o ikat aparece reinterpretado nas novas coleções de lojas antenadas. É o caso da estampa da Safira Sedas, sobreposta por flores exóticas (R$ 495 o m). Além disso, há um colorido modelo no Empório Beraldin e jogos americanos na Loeb. Campanas a 300 km/h Aficionados por automóveis e design têm bons motivos para comparecer à festa de lançamento nacional do Audi R8, na noite do 17, no Auditório Ibirapuera. O novo carro é todo de alumínio e o capô de vidro deixa o motor traseiro aparente. Baseados na cadeira Corallo, Humberto e Fernando Campana assinam a cenografia. Espelho meu O editor de estilo Fabrizio Rollo está tão satisfeito com a boiserie de espelhos de seu hall na Casa Cor que até criou um neologismo: "mirroirserie". A quem interessar possa, ele avisa, meio brincando: "Vou patentear". Magia baiana Artistas, artesanatos e imagens de localidades como Porto Seguro, Trancoso e Caraíva compõem "Arte Vida Sul Bahia" (Alles Trade, R$ 98), da fotógrafa Rosa de Luca. Com textos de Bruna Lombardi e Margarida Sant?Anna, o livro será lançado em 2 de julho, na Livraria Cultura. Fronteira com a arte Galerias de Paris e Londres apostam cada vez mais no crescimento da Art Furniture. A Axechair, design de Floris Schoonderbeek, por exemplo, é um dos experimentos em cartaz na galeria Aram, da capital inglesa. MINICHAT O baiano Antonio da Motta vive nos Estados Unidos há 29 anos. Ele, que cria peças e projeta ambientações, prepara uma nova coleção em sua casa-ateliê no bairro de Hancock Park, em Los Angeles. Em negociação com empresas brasileiras, o designer espera que os móveis - como uma banqueta de inox - sejam produzidos e vendidos aqui, além de exportados. O Brasil ainda influencia suas criações? Completamente. No começo era explícito, com uma estética que fundia influências afro e contemporâneas. Hoje as peças são mais minimalistas, mas ainda têm vestígios disso. Elas guardam raízes. Brasil revisitado Thomaz Saavedra, representante da casa de leilões Bonhams no Brasil, inaugurou, no Morumbi, a Design4Living, especializada em móveis vintage brasileiros - caso do sofá anos 70 de jacarandá e da mesa da década de 60 atribuída a Sergio Rodrigues. CHEGOU BEM Lembra a americana Pottery Barn a nova Futon&Home, na Haddock Lobo. Muito além de móveis e futons moderninhos, a loja tem de flores a acessórios para casa. O preço é bom: um castiçal bacana de vidro, por exemplo, sai por R$ 24. E há outras surpresas... Para dias de frio O ex-publicitário Roberto Figueiredo gostou de São Francisco Xavier, no interior de São Paulo, resolveu se mudar para as montanhas de lá e criou o restaurante R no terraço de sua casa caipira. "Sirvo de tudo um pouco, dependendo do dia", conta. Neza Cesar assina a decoração despojada. Drops O restaurante La Pasta Gialla do Shopping Plaza Sul foi decorado pelo próprio chef Sergio Arno com móveis patinados Chega em julho, na Doural, a panela Titanium, da francesa Staub, feita de ferro fundido com pintura metálica. A partir de R$ 493 É possível comprar redes coloridas por meio do site www.denana.com.br/loja Delícia que faltava: a Jacuzzi agora tem uma banheira que faz shiatsu Alunos do Instituto Europeu de Design (IED) criaram dois ambientes para a Mostra Clássica 2008, prevista para o segundo semestre