Traço do arquiteto Marcio Kogan faz sua primeira incursão no design de produtos. É uma mesa com estrutura de alumínio, cujo tampo poderá ser escolhido entre acrílico, plástico ou material reciclado, por exemplo. "Gostei de fazer", diz o arquiteto. A Micasa lançará a peça nos próximos 90 dias. MUNDO DE CRISTAL Luiz Claudio Began comprou uma casa de 800 m2 na Gabriel, ao lado do Café Europa. O térreo será ocupado por peças da Baccarat, em especial as criações contemporâneas de Philippe Starck. "É a primeira vez que a cristaleria se associa a um antiquário", afirma ele. 200 anos aqui Cerca de 20 homens transportaram, até a vitrine da Secrets de Famille, na Haddock Lobo, a escultura florentina de mármore de Carrara. Do século 17 e de autor desconhecido, a obra, avaliada em R$ 74.300, teria pertencido à corte portuguesa, vindo para o Brasil com a comitiva real em 1808. Puxa-puxa Da designer Renata Martins Moura para a Freso, o banco Goma, de polietileno rotomoldado, levou bronze na categoria Produtos para a Casa da versão brasileira do IDEA - International Design Excellence Award. A peça (R$ 199, na Desmobilia) fica exposta com outros 52 projetos até dia 12 no Shopping Frei Caneca. Curinga É náilon, mas com toque bem macio. Fios longos e brilhantes compõem o novo revestimento da Avanti, Touch of Class, que não serve só para piso, não: pode ser usado também em paredes, estofados e mesmo em luminárias. Custa a partir de R$ 270 o m2. Tipo balonê Sabe quando a roupa está em ponto de prova, com as costuras aparentes? É assim o pendente Essayage, de tecido-não-tecido (TNT), que nesta versão aparece bordado num tom café-com-leite. O design é de Baba Vacaro para a Dominici. Low tech Ela lembra a Favela, dos irmãos Campana. Mas a poltrona Kioto é produzida com sobras de madeira por comunidades carentes do Nordeste, fruto do Projeto Móbile. A iniciativa é do Instituto Brasil Design 21 e do Conselho Euro-Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Escola Italiana de Design. Preço: R$ 2.900. Contato pelo tel.: (85) 3242-5441, Fortaleza (CE). MINICHAT Paulo Mendes da Rocha atende ao telefone com disposição e simplicidade tais que nem parece se tratar do ganhador do prêmio Pritzker, maior distinção mundial da arquitetura. O assunto é a cadeira Paulistano, criada por ele em 1957, que ganhou uma capa dupla-face com tecidos da grife italiana Missoni. Segundo o arquiteto, a Objekto, que edita a peça, também deve lançar em breve sua conhecida espreguiçadeira. Às voltas com projetos de um teatro e um museu de arte em Vitória, Paulo fala sobre essa versão meio haute couture - que custa R$ 4.500 na Futon Company e na Dpot. O que o senhor achou do lançamento? Fiquei encantado. É um privilégio da cadeira ter essa capinha. Já foi de couro, lona, jeans... Como era o projeto original? Queria contrastar a estrutura de aço-mola dobrado a frio com a capa de tucum, uma fibra usada pelos índios, macia como seda. Mas foi impossível viabilizar. Sonho vê-la assim. Novos negócios O presidente da Kartell, Claudio Luti, visitou pela primeira vez a flag store na Gabriel e teria acertado ponteiros com a empresária Maria Elisa Figueiredo Nunes, rumo à expansão. "Vamos abrir mais três lojas em dois anos", conta ela, que se prepara para a chegada, neste mês, de sete lançamentos, como a cadeira Mr. Impossible. NOVOS NEGÓCIOS 2 Maria Elisa agora também representa a Alessi, outra bambambã do design italiano. Os produtos da marca deverão ocupar um andar exclusivo na Benedixt, da Haddock Lobo. "Em 60 dias o espaço fica pronto", garante. Um verde bem Brasil Como o restaurante Pandoro foi reinaugurado, daria até para publicar uma foto do jardim criado por Alex Hanazaki. Mas é poético ver como o paisagista imaginou no papel o resgate de espécies vintage como samambaias, rendas-portuguesas, costelas-de-adão... "Há ainda três jabuticadeiras de 60 anos e dois jasmins-manga de 40 anos", conta. Drops A Deca patrocina o projeto Dirigindo Por Um Brasil Melhor, contra a exploração sexual infantil As inscrições para o 1º Prêmio Craft Design - Objeto de Decoração se encerram no dia 9 Biscoitos de gengibre cobertos por chocolate integram a coleção Kaiseki, da Chocolat du Jour, em comemoração ao centenário da imigração japonesa Dia 10, na Casa Cor, é o coquetel que comemora os 5 anos da Tora Brasil A jornalista Mara Gama comenta o Salão do Móvel de Milão em encontro na Ovo no dia 4, às 20h30