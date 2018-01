Ecobags para todos Da Etna, a sacola ecológica de tecido, náilon ou fibra dispensa as descartáveis de plástico. Mede 6 cm x 10 cm quando fechada e pode ser usada como chaveiro. Mas não se engane: aberta, tem capacidade para até sete quilos. Por R$ 4,90. Tipo exportação Um jovem empresário polonês veio a São Paulo e visitou projetos de João Armentano. Gostou tanto que resolveu chamá-lo para criar um restaurante em Varsóvia. O arquiteto visitou o espaço de 600 m2, que fica no térreo de um edifício residencial de alto padrão, bem próximo das embaixadas dos EUA e da Rússia. "De quebra, vou fazer lá um condomínio de 90 casas", conta. MINICHAT Momento "Casa Grande e Senzala" na Casa Cor. AA decoradora Ana Maria Vieira Santos atacou física e verbalmente um vigilante negro, Vagner Roque da Silva, que a impediu de passar por um acesso fechado, dias antes da abertura. "Tira esse macaco da minha frente", gritava ela, loura e furiosa. A produção do Casa& presenciou a cena. O profissional, que registrou ocorrência na polícia, não quer falar a respeito, segundo amigos. O babado forte levou a direção da mostra a emitir nota que diz: "A Casa Cor tomou conhecimento do caso ocorrido com a arquiteta Ana Maria Guimarães de Vieira Santos, lamenta o ocorrido e informa tratar-se de fato isolado. A Casa Cor não concorda e condena qualquer atitude que implique em racismo, discriminação e desrespeito ao ser humano." Ana Maria, que afirma estar abalada com o caso, conversou rapidamente com Plural por telefone. Por que a senhora chamou o vigilante de macaco? Prefiro não falar muito no assunto. O estresse é tão grande que a gente às vezes faz o que não deve e erra sem querer. A senhora é racista? Não sou, não. Tenho 45 funcionários de todas as raças e amo todos eles. Estou muito sofrida. House in the box Duvida que todos os móveis acima cabem em uma caixa? Então confira o vídeo no www.youtube.com. Basta teclar a palavra "casulo" e acionar a pesquisa. Nome bem apropriado, Casulo é um protótipo desenvolvido pelos alemães Marcel Krings e Sebastian Mühlhäuser. Novo pavilhão O Pavillon Christofle fechou as portas na Haddock Lobo, mas funcionará dentro da Presentes Mickey, da Rua Oscar Freire. A inauguração do novo espaço está prevista para este mês. LÁ DO ORIENTE Quem curte o artesanal vai se divertir com a vitrine da Casablu, na Vila Madalena. É que ela está repleta de bonequinhas chinesas, como essa, de madeira e com roupas bem detalhadas. Como a representar a diversidade étnica da China, há 40 modelos em quatro tamanhos. Design retrô-futurista Revisitar acabamentos do passado é tendência atual do design - uma realidade vista no último Salão Internacional do Móvel, em Milão. Por aqui também. Típico do sofá Chesterfield, o capitonado reaparece no exemplar Lux, da Officeform, recém-chegado à Firma Casa. O modelo com linhas retas e pés de aço é criação de André Bastos e Guilherme Leite Ribeiro, do estúdio Nada Se Leva. Seu preço? A partir de R$ 8 mil, sem o revestimento. Uma estética polêmica Os projetos dele tinham cores, elementos decorativos, mistura de estilos - e incomodavam os arquitetos modernos dos anos 50 e 60. Em Artacho Jurado - Arquitetura Proibida (Senac São Paulo, R$ 80), Ruy Eduardo Debs Franco retrata a vida e a obra do autodidata, que criou ícones paulistanos como os edifícios Bretagne e Cinderela. MEMÓRIA DA PELE De vez em quando, a superação dos profissionais em Casa Cor faz a gente arrepiar. A última vez tinha sido com o apartamento de cores fortes, meio oriental, criado por Sig Bergamin, em 2003, no antigo Hospital Matarazzo. Agora a sensação se repete na Cabana chiquérrima de Roberto Migotto. Dos acabamentos ao menor dos objetos, o espaço com perfume escandinavo é tudo de bom. Drops Peças de design, artesanato brasileiro e acessórios estão na Dentro de Casa, recém-inaugurada na Vila Olímpia O Estúdio Pechman liquida, até 20 de junho, peças do showroom para sua troca de coleção Faqueiro, sopeira e bandeja da linha Arthur Casas by Riva ganharam o prêmio alemão de design Red Dot 2008, um dos mais importantes do mundo Aula da professora de história da arte Thereza Aline Pereira de Queiroz vai abordar a história do champagne na noite de 2 de junho, na Spicy da Gabriel Monteiro da Silva A loja de departamentos Doural dá descontos de até 50% até o fim do mês para comemorar seu aniversário Vai ter Cinex na Califórnia, Estados Unidos. A empresa fez parceria com a grife americana de cozinhas Sozo Studio