Fui O corre-corre das obras na Casa Cor não impediu Brunete Fraccaroli de ir a Milão. De passagem pelo estande da Edra, no Salão Internacional do Móvel, deu um abração no designer Fernando Campana, "fratello" de Humberto Campana. "Eles arrasaram", diz ela, que registrou as imagens para "Plural". Fui 2 Do que viu, Brunete destaca o retorno da tendência dos tons pastel - em contraponto a cores vibrantes -, além do uso de dourado e bastante branco. "Tudo a ver com o que vou fazer na Casa Cor", considera. O dourado da vitrine da Prada, na Via della Spiga, aliás, chamou a atenção da arquiteta. "Não comprei nada ali, mas não resisti a uma bolsinha da Dior." Fui 3 De passagem pela exposição "Cover Versions", da revista Wallpaper, a profissional ficou impressionada com a maçã oversized, com mais de 4 metros de altura, revestida de lã por Michelangelo Pistoletto. "Eles abordaram todos os tecidos do mundo de maneira especial", resume. Palmas para eles Entre 260 inscrições, o conjunto do trabalho do escritório Triptyque foi um dos 14 laureados no Les Nouveaux Albums de Jeunes Architectes, prêmio bienal organizado pelo Ministério da Cultura da França para incentivar jovens profissionais. "Isso abre portas para participarmos de concorrências públicas lá", comemora a arquiteta Carolina Bueno, uma das sócias. Tudo pelo mínimo Ainda não chegou a hora de decorar, mas a estilista Clo Orozco, da Huis Clos, já comprou cadeiras do dinamarquês Hans Wegner para compor seu novo apartamento, na Rua Rio de Janeiro, em Higienópolis. "Fica em frente a uma pracinha e é bem iluminado", conta ela, que contratou o arquiteto Felippe Crescenti para a reforma. Nesta fase de reciclagem, ela até se desfez de peças afetivas, caso de duas poltronas do designer Flávio de Carvalho. "Doeu muito, mas a vida é assim", comenta a estilista, para quem acumular oprime. Beleza natural Artista multimídia, Beth Lima tem, na cerâmica de alta temperatura, uma de suas mais inspiradas expressões. O que dizer deste vaso? Depois de modelar a peça no barro, ela desenhou "inlay" sobre ela, aplicou óxidos em alguns locais e só depois vieram as duas queimas. Tanto trabalho parece ter valido a pena. O frio como alvo O arquiteto Roberto Migotto criou para a Casa Cor, em 100 m2, uma cabana. "Mas uma cabana chiquérrima", diz ele, que vai usar bambu carbonizado no piso e, nas paredes e no teto, carvalho. Haverá também paredes verdes montadas pelo paisagista Alex Hanazaki. Nos móveis, tons quentes de camelo, marrom e verde. A única pista nesse quesito é uma releitura do sofá Chesterfield. "O clima é de inverno", resume. Para deitar e rolar A comemoração dos 30 anos da Avanti será dia 20 de maio na loja da Gabriel Monteiro da Silva, que está duplicada. Com curadoria da designer Baba Vacaro e cenografia de José Antonio Marton, uma exposição com tapetes da coleção Natureza Urbana ocupará 100 m2. "Os clientes vão interagir com os produtos, sentindo a maciez e as texturas", promete Baba. MINIPERFIL Arranjos clean e sofisticados é o que promete o florista norte-americano Jeff Leatham na mostra "Flores em Equilíbrio", em cartaz de amanhã até 11 de maio no Shopping Iguatemi, de São Paulo. "Espero que as pessoas tenham uma experiência única com meu design", diz Jeff, por e-mail. O ex-modelo tornou-se florista nos anos 90 e construiu a carreira em hotéis como o Four Seasons, de Beverly Hills. Em 1999, foi convidado a assinar a direção artística do Hotel George V, em Paris, onde trabalha até hoje produzindo belos vasos. Eleito o melhor florista na Europa nos últimos três anos, pretende abrir agora um ateliê em Nova York para atender clientes americanos - gente, segundo ele, como George Clooney e Cher. Jeff diz estar feliz com o retorno a São Paulo. "Tenho influência das cores, da arquitetura e da sensualidade brasileiras", acredita ele, considerado uma espécie de Galliano das flores. Drops - Não é só carro, não. Alemães também fazem móveis bacanudos para áreas externas. São da recém-chegada Dedon as chaises Leaf, do designer holandês Frank Ligthart. À venda na Collectania, na Novo Ambiente e na Toque de Casa. - A Rica Festa, na megastore Itaim, dá descontos variados em convites, copos descartáveis e guardanapos até 30 de maio. - Após reforma e ampliação, reabriu a Camicado do Shopping Pátio Paulista. - A Espaço Home realiza um Bazar de Dia das Mães até 10 de maio, com descontos que variam entre 20% e 50%.