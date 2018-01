Plataforma de lançamento

Idealizado pela curadora Marva Griffin, a mostra tem como objetivo apresentar produtos criados por designers com menos de 35 anos de todo mundo, revelando assim novos talentos para o mercado.

Ao longo dos anos, a exposição, que acontece dentro das dependências do Salão do Movel de Milão, tem atraído a atenção de fabricantes que visitam a feira, sendo responsável pelo lançamento de importantes nomes do design internacional, tal como o japonês Oky Sato, do estúdio Nendo.