Pizza com massa de pão de queijo

Misture as duas colheres de óleo e a pitada de sal com a água quente e escalde o polvilho aos poucos. Amasse até esfriar. Junte os ovos e a água fria e volte a amassar. Abra a massa, recheie a borda com pedaços de queijo minas e asse por 10 minutos. Prepare à parte o molho, fritando o alho no azeite e acrescentando o sal e os tomates picados. Refogue a carne de sol na manteiga, com a cebola e o requeijão. Monte a pizza espalhando o molho sobre o disco pré-assado e, em seguida, a carne de sol, a abóbora, o queijo minas e o orégano. Volte ao forno por mais 10 minutos e sirva