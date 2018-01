Personal organizer dá dicas de como montar a mesa no fim de ano

Do jogo americano aos copos, os itens essenciais em qualquer tipo de recepção Foto: Zeca Wittner/Estadão

Não se trata de uma questão menor: se você for convidado para uma festa de réveillon, procure confirmar sua presença e também de seus eventuais acompanhantes, com até 48 horas de antecedência. “Se aparecem pessoas a mais do que se esperava pode ser que não tenha lugar à mesa, por exemplo”, alerta a personal organizer Ingrid Lisboa, que nesta época do ano costuma ser muito procurada tanto por anfitriões, como por convidados.

“Eles são igualmente responsáveis pelo sucesso da festa”, como pontuou ela nesta entrevista ao Casa, na qual aponta o caminho das pedras para quem pretende receber.

que deve ser observado por quem vai receber considerando o número de convidados e o estilo da recepção?

A primeira coisa que precisamos ter claro é que tipo de anfitriã nós somos. Quais são nossas refeições favoritas, o que e como gostamos de comer e beber. Depois, devemos estar atentos ao número e estilo dos convidados. São parentes? Pessoas mais velhas? Existe uma mistura entre elas? Apenas a partir destas informações podemos definir a recepção que deve ser feita: mais ou menos informal. Com pessoas sentadas ou ao redor dela.

O que facilita a montagem do evento?

Definir o cardápio com uma semana de antecedência para ter mais tempo de pesquisar os produtos e de decidir como servi-los é o primeiro passo. Depois, uns três dias antes, é importante definir quais louças serão usadas, assim como taças, talheres e pratos. Se necessário, peças suplementares podem ser alugadas, mas é conveniente trabalhar com o que se tem. Além de mais econômico, misturar itens, criando conjuntos personalizados pode dar um colorido novo à festa. Por fim, é importante fazer uma pré arrumação para ver se o que você imaginou funciona.

A partir da sua experiência, o que é fundamental para o sucesso de uma festa de fim de ano?

As pessoas irão reparar na qualidade da montagem da festa, na música, na decoração do ambiente, porém elas serão impactadas fortemente pela comida e pela bebida. Lembrando sempre que cada pessoa vai gostar do que ela gosta de beber: para um pode ser uísque, para outro vinho tinto, ou ainda um refrigerante. Uma boa música também costuma ajudar muito. E, claro, acertar na escolha dos convidados é primordial. É essencial que eles tenham um mínimo de afinidade. Só assim o papo vai rolar a noite toda.