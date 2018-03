Paz, amor e reza brava

.

Já está quase na hora de preparar a casa e fazer aquela lista de ritos de boa sorte para a passagem do ano. Das orações às simpatias, da fé religiosa aos preceitos pagãos, no Brasil, a união de credos é comum a todos, e invade a decoração. As vidas são regidas por planetas em diferentes casas astrológicas. Nesse espaço, ainda há as moradas terrenas, com imagens usadas como proteção.

Misturando tudo isso, o Casa& consultou o astrólogo Oscar Quiroga para antecipar algumas previsões. De antemão, ele confidencia a cor de 2010: o azul escuro, aquele bem próximo do índigo.

Quiroga vê nesse colorido detalhe a esperança para uma sociedade que se tornou superficial demais. "É a cor do céu em noite de lua nova. E esse é o céu da profundidade que nos permite chegar ao novo. Vai ser muito importante privilegiar objetos nessa tonalidade. Se puder, pinte uma parede", sugere.

Além da paleta de cores, ele acredita que, a partir de maio, com a entrada simultânea de Júpiter e Urano em Áries, vai haver uma organização mundial na busca do bem comum. "Estamos numa ladeira abaixo em termos de civilização. Porém, novas atitudes vão surgir." Mas nada disso fará sentido sem um esforço comum "que deve começar dentro de casa". Ele acha que a família é o laboratório das mudanças que virão e, por isso, "temos de tirar das tragédias e dos pequenos dramas do dia a dia o aprendizado para um mundo melhor".

IEMANJÁ, BUDA E TODOS OS SANTOS | Eles simbolizam amor, prosperidade e boa sorte. E são sempre lembrados dia 31

Não há contagem regressiva sem uma boa dose de pedidos a todos os "deuses". Mas um costume nosso, que vai além da crença individual, é o de festejar a data junto ao mar, onde reina Iemanjá. A ela se oferecem flores e perfumes. E os santos católicos também têm vez nesse período. A imagem de São Benedito, por exemplo, é encontrada em alguns lares. A seus pés, são depositadas moedas – no dia 31 de dezembro, todo esse dinheiro costuma ser doado. Entre os budistas, meia-noite é hora das 108 badaladas para expulsar os 108 maus desejos que, segundo eles, todos temos.

PATUÁS CONTRA O MAU OLHADO | Figas e ferraduras espantam energias ruins. E tente também a pimenta...

Olho-grego, orixás, figa, estrela de cinco pontas, ferradura, pimenteiras, fitinhas do Senhor do Bonfim, chave para abrir caminhos e até a judaica Torá. A artesã Rose Ragosta não é econômica ao montar patuás (como o da capa do caderno), que teriam a força de rebater a negatividade. Dica dela: jogue fora o chaveiro velho na virada do ano.

TENHA À SUA VOLTA OS BICHOS DO BEM | Elefante, sapo, libélula e pinguim estão entre os que trazem prosperidade

Alguns animais, dizem, trazem boa sorte, saúde e prosperidade. E o mais famoso deles é o elefante. Tenha sempre um em casa, de preferência de costas para a porta de entrada. Toque a tromba da imagem logo pela manhã ou sempre que sentir necessidade de uma ajuda extra. Já o sapo tem fama de atrair dinheiro. É aconselhável ter mais de um, espalhados por vários cômodos. Bem-vista também é a libélula, por sua delicadeza. Inseto de bom agouro, é usado como amuleto. Na lista de bichos do bem ainda está o pinguim, orquestrando a harmonia familiar – daí o costume de colocá-lo sobre a geladeira.

NÃO CUSTA TENTAR

Reorganize sua casa antes do ano novo. Limpe os armários e desfaça-se do que não usa mais. Dê aos necessitados objetos e roupas em bom estado

Enquanto arruma tudo, tenha sempre pensamentos positivos. Coloque fotos da família unida

Evite toalhas e lençóis rasgados e utensílios trincados. Tire tudo o que é novo das embalagens e comece o ano com o que você tem de melhor

O lixo tem energia negativa. Evite seu acúmulo

Varra a casa dos fundos para a frente. A vassoura deve ser queimada e as cinzas, enterradas

Lave os batentes da porta com sal grosso ou água do mar. Também é prudente borrifar água-benta nos quatro cantos

Mantenha a cozinha sempre limpa e organizada, pois é o lugar sagrado onde serão preparados os alimentos

Componha a decoração da festa com frutas e flores

Guarde durante todo o ano em lugar seguro, e secreto, a tampa da garrafa de champanhe aberta à meia-noite. Chama dinheiro