Paris e Londres preparam concorridas semanas de design

Prateleira vintage de Wilhelm Lutjens, da galeria francesa Balouga Foto: Divulgação

A princípio elas guardam em comum o objetivo de promover a cultura do design e suas conexões com a arquitetura, a arte, a decoração e todas as demais disciplinas criativas. Contam com eventos independentes, simultâneos e integrados por um programa oficial e, acontecem em paralelo, ou não, a uma grande feira comercial. São as semanas de design. Um sucesso de público – e crítica – que parece não conhecer fronteiras.

Na Europa, onde a prática surgiu de forma espontânea em torno do Salão do Móvel de Milão, a partir dos anos 60, raras são as capitais que não contam com uma semana dedicada ao tema em seus calendários. Apenas no mês que vem, serão dois os eventos a movimentar o final do verão europeu.

Dando a largada, em sua quinta edição, a Paris Design Week, que acontece de 5 a 12 de setembro, pretende reunir 300 expositores, espalhados por cinco locações bastante presentes no imaginário da cidade: as regiões de Saint-Germain-des-Prés/Opéra, Concorde/Etoile, Marais/Bastille e Barbès/Stalingrad. A cada noite, uma delas hospedará os lançamentos do dia, o que facilita bastante a visitação.

A oferta de eventos é vasta e mobiliza quase toda a capital francesa. Além dos endereços clássicos do design e da decoração locais, salas de exposições, oficinas e até restaurantes são tomados como locações, onde o público tem a oportunidade de encontrar criadores de diversas áreas. Além do design de mobiliário e da iluminação, arquitetura e moda são também assuntos contemplados.

Novidade desta edição, um circuito especial, desenvolvido em parceria com a Maison & Objet (feira que acontece de 4 a 8 de setembro), será dirigido aos profissionais de design de interiores e vai oferecer um roteiro de visitas a lojas de iluminação, revestimentos, cozinha e banho, bem como promover palestras com especialistas franceses do setor.

“Vamos contar com espaço ampliado para abrigar o nosso Fórum de Inspirações”, diz Philippe Brocade, diretor da Maison, que vê na reestruturação a possibilidade de apresentar de forma mais intensiva e abrangente os temas elencados pelos organizadores como dominantes a cada temporada. Nesta, por exemplo, a ideia de preciosidade promete ocupar o centro das reflexões. “O precioso é frequentemente associado com o ouro, com espelhos, com ornamentos. Mas ainda que o que é valioso o seja de fato, nem sempre algo precioso tem o mesmo valor para todos. Nossas mostras conceituais vão mostrar como isso se dá nos domínios do design e da decoração”, pontua ele.

Mas, para aqueles que pretendem se aventurar além dos endereços “bon chic, bon genre” do décor parisiense, a exposição now! Le Off, na descolada Docks – Cidade da Moda e do Design, situada às margens do Sena, com acesso direto pela estação Austerlitz – é endereço obrigatório. Além do icônico prédio, que por si só já vale a visita, com suas rampas externas verde-limão, que se assemelham a lagartas, o local é célebre por acolher a vanguarda do design francês, em mostras coletivas ou individuais.

Apagadas as luzes da festa parisiense é a vez de Londres entrar em cena, de 19 a 27 de setembro, com seu festival que existe desde 2003 e é considerado um dos mais importantes do mundo. Cerca de 350 eventos foram organizados em torno do tema, em cinco bairros – Bankside, Brompton, Chelsea, Clerkenwell, Islington, Queens Park e Shoreditch Triangle –, e ancorados por alguns endereços-chave da cidade.

O mais importante deles, o Museu Victoria & Albert, além de sede do festival, costuma hospedar mostras temáticas, intervenções e palestras imperdíveis. As feiras são também ponto de referência, com destaque para a 100% Design, mais tradicional, a recém-chegada designjunction e a alternativa – e altamente recomendada – Tent London & Superbrands.

Essa última, um celeiro de novos talentos, apresentando a produção de designers emergentes, que, a exemplo dos franceses do Le Docks, são mais afeitos a um enfoque menos comercial do ofício de produzir objetos. Jovens que, aliás, são, a um só tempo, os alvos preferenciais e os grandes protagonistas das semanas de design mundo afora.