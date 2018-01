Para se ver da sala

A arquiteta Marta Rosolino topou um desafio ao ser chamada por um casal amigo para "dar vida" à casa antiga que havia acabado de comprar numa rua tranqüila no bairro da Aclimação. Cercado de muros, o imóvel era escuro e estava mal cuidado, tanto dentro quanto na área externa. "Limpei tudo", lembra a arquiteta. "Arranquei plantas, derrubei paredes, coloquei vidros e troquei o piso." Mas o grande trunfo da reforma foi a criação de um pequeno jardim integrado ao living. O espaço de 20 m², na parte da frente da casa, era fechado por um muro lateral e tinha por acesso um porta pequena a partir da sala. "Ali só havia mato", conta Marta, que transformou a área sombria num lugar agradável, usado pela família para leitura, café da manhã ou contemplação. A primeira intervenção foi eliminar a porta para o jardim, quebrar a parede da sala e criar a passagem por meio de duas portas de correr de vidro - entre elas, há uma lareira na sala, pedido do casal. Marta explica que pensou o jardim (executado pela Ambiflor) como "um quadro", capaz de dar profundidade à sala. "E não colocamos cortinas para manter esse conceito: no verão, as portas ficam abertas e todos se sentem como se estivessem ao ar livre; já nos dias frios, a transparência do vidro permite desfrutar da paisagem com conforto", explica ela. Fonte e espelho d?água Comprido, mas estreito, o jardim é de meia-sombra (bate sol apenas na parte da manhã), tem poucas espécies, mas todas selecionadas de modo a não quebrar a harmonia do espaço. Para combinar com o tom terracota da fachada, Marta escolheu um azul-hortênsia para o muro. Na passagem, instalou um deck sobre o qual ficam alguns móveis de madeira. Em seguida, uma faixa de pedriscos brancos (R$ 10,50 o saco com 10 quilos, na Mil Plantas), "para refletir a luz do sol e aumentar a luminosidade", e, por último, forração de grama preta. Na lateral direita, plantou um maciço de murta (entre R$ 12 e R$ 15 com 50 cm, sob encomenda no mesmo endereço) e criou volumes usando uma jabuticabeira (medindo entre 2,5 m e 3 m, com cerca de 80 cm de copa e produzindo, cerca de R$ 350, na Bom Jardim Plantas e Flores) e uma touceira de ráfia, "tipo de palmeira resistente e esteticamente bonita". No chão, espalhou vasos com bromélias e, junto ao muro, como elemento decorativo, a arandela de cerâmica (a partir de R$ 6, na Jardins Modernos). No canto oposto, onde a parede é diagonal, Marta fez um espelho d?água revestido com pastilhas de vidro azul-anil, que abriga uma fonte de pedra iluminada à noite (da Western Pools, preço sob consulta). Na parede, um chifre-de-veado (a partir de R$ 50, no Caminho Verde) e, dentro do espelho d?água, perto da janela que dá para a sala, papiros formam uma "cortina" natural (R$ 20 a touceira, idem). "A água era um elemento indispensável e o ruído dela em movimento convida ao relaxamento... Soluções simples, mas que funcionam", diz Marta.