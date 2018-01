Para se inspirar

A arquiteta Victoria Enrica se inspirou na década de 60 para criar um quarto para a Casapronta Foto: Divulgação

Quem quiser se inspirar com quartos projetados por arquitetos e decoradores pode passear por mostras dedicadas ao tema em São Paulo. A Casapronta, especializada em móveis para quartos, abre seu showroom para visitação (Rua Cristiano Viana, 144, de segunda a sexta das 10h às 18h e sábado até as 13h30) dos 16 ambientes assinados por arquitetos como Victoria Enrica (foto), Fernando Piva e Marina Linhares. Paralelamente ao evento, a marca lança os novos móveis da Apronta, sua linha infantil, com peças assinadas pela arquiteta Debora Aguiar.

Na Quartos & Etc está em cartaz a mostra Momentos da Vida (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.742, de segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado das 10h às 16h), com 16 ambientes assinados por arquitetos e designers convidados, como Christina Hamoui, Prazo Zogbi Tobar e Suzana Schermann.