Para os dias de festa - e todo o resto do ano

O living deste apartamento no Rio, incorporou a antiga varanda e agora tem 82 metros quadrados. O piso de mármore travertino bruto tem o tom da area da Praia de Ipanema, neste projeto de Roberta Moura, Paula Faria e Luciana Mambrini Foto: MCA Estúdio

Neste amplo living em um apartamento no Rio todos os assentos se voltam para a vista deslumbrante. E não poderia ser diferente. Em ponto privilegiado de Ipanema, este apartamento de 330 m² está de frente para o mar e as moradoras – mãe e filha – querem tirar o máximo proveito da localização. “Elas até costumam receber visitas, mas pediram um apartamento que fosse todo usado e não pensado apenas para os dias de festa”, conta a arquiteta Roberta Moura, responsável pela reforma no imóvel com as sócias Paula Faria e Luciana Mambrini.

A proprietária já era cliente do escritório e confiou a elas as chaves do imóvel durante os noves meses de obra, incluindo a parte estrutural e a decoração. “O apartamento foi praticamente abaixo. Todos os ambientes foram reformados”, conta Roberta. “As moradoras só nos pediram que a decoração fosse leve e alegre e que os quartos fossem muito confortáveis.” O espaço que reúne estar e jantar, ponto alto do projeto, foi ampliado com a incorporação da varanda e agora soma 82 m². Ali tudo é claro e reflete a atmosfera praiana do local.

“A sala está debruçada sobre a praia, com as cores do mar e da areia invadindo o interior. Optamos por não usar estantes no living para deixá-lo mais leve, com vários ambientes de estar”, diz a arquiteta. O travertino bruto – “no mesmo tom da areia da praia” – foi o revestimento escolhido para o piso do ambiente no lugar do antigo mármore com acabamento brilhante. Como em todo o apartamento, as paredes são brancas, com pontos de cor em obras de arte e em um ou outro móvel.

Durante a reforma, três dos quatro dormitórios da planta original foram transformados em dois quartos amplos. O outro tem portas de correr no lugar de paredes e é usado tanto como sala de TV quanto como quarto de hóspedes – a varanda lateral deixa “entrar” o verde das copas das árvores da rua. Nesses cômodos, a marcenaria foi desenha pelo escritório de arquitetura

No mais, as arquitetas fizeram questão de valorizar o design nacional, selecionando muitas peças de madeira que contrastam com o piso frio e ajudam a criar o clima de acolhimento buscado pelas moradoras. Assim, convivem criações Jader Almeida, Pedro Useche e Rejane Carvalho Leite, entre outros. A clássica poltrona Mole, de Sergio Rodrigues, em versão de madeira e couro claros, ganhou ainda mais importância ao lado de uma janela com vista para a praia.

Outro xodó das moradoras está em lugar de destaque: o móvel que combina mesa e bar em uma só peça foi desenhado pelas arquitetas e tem a companhia de cadeiras azuis, exatamente como o mar em frente.