Para não errar nas ofertas

As letras garrafais em vitrines espalhadas pelo comércio no mês de janeiro indicam reduções de preços consideráveis, porém, há alguma forma de saber se são ofertas realmente vantajosas? Em caso de defeitos ou arrependimentos, é possível realizar troca de produtos em promoção? Veja a seguir dicas que vão ajudar você a não cair em ciladas na hora da compra.

Peças em liquidação na loja Clami, em São Paulo Foto: Zeca Wittner/Estadão

GARIMPO

Antes de decidir se a compra será no crédito ou no débito, vale bater muita perna para encontrar as melhores ofertas. Nem sempre o primeiro desconto oferecido é o melhor, por isso é importante ter disposição para negociar.

DETERMINAÇÃO

O impulso é o pior inimigo das boas compras. Por isso, preço em conta não deve ser o único fator de motivação para uma aquisição, mesmo em períodos de oferta. É importante delimitar suas necessidades antes de ir a campo, para não correr o risco de voltar para casa com, literalmente, um elefante branco sem utilidade.

TROCA

Conforme aponta o Código de Defesa do Consumidor, a loja não é obrigada a realizar trocas em produtos em liquidação comprados sem defeitos. Por isso, avalie bem a peça antes de levar para casa. Caso haja algo errado, isso deve estar descrito na nota fiscal.

ONLINE

Nem sempre os descontos coincidem na loja física e na online. Por isso cheque ambas as plataformas antes de efetuar qualquer compra.