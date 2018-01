Para inspirar

Mais do que fazer um manual com passo a passo de como criar belos arranjos, o novo livro da Florista Helena Lunardelli, Pequenos Arranjos do Cotidiano, recém-lançado pela editora Senac, é um guia de como treinar nosso olhar para perceber que a beleza pode estar, muitas vezes, na simplicidade. “Não é preciso ter um vaso sofisticado. Um bloco de concreto ou uma garrafa de vidro servem para abrigar boas flores e trazer vida à casa. O objetivo do livro é ser um apanhado de referências para que as pessoas sintam vontade de criar”, explica Helena. Além de trazer ideias de como aproveitar objetos simples da casa para compor arranjos, o livro mostra modelos mais sofisticados, como o feito com taça de metal, alpínias, protéas e sementes de cheflera (foto acima). A florista também é autora do livro Cidade das Flores (editora DBA), um guia de compras na feira de flores da Ceagesp.