Para espantar a tristeza

Joan Parker e Robert B. Parker, o bem-sucedido autor de livros de mistério que morreu em janeiro, moravam na mesma casa, em Cambridge, Massachusetts, mas levavam vidas separadas. Joan, uma mulher corajosa e enérgica de 77 anos, foi a inspiração para a independente e inteligente namorada de Spenser, detetive particular de Boston que é o protagonista dos livros de Robert Parker.

O casamento dos Parker, que durou 53 anos, era incomum. O marido ficava no andar térreo de sua casa vitoriana, e ela, no de cima. Os dois tinham cozinhas distintas e banheiros próprios. Quando o escritor morreu de um ataque cardíaco enquanto trabalhava na escrivaninha, houve quem dissesse a Joan que ela tinha mais sorte do que a maioria das pessoas, pois os cômodos em separado seriam uma espécie de ensaio para a viuvez.

O que mais causava sofrimento a Joan, no início, era a poltrona Wingback, que ficava na cozinha de Robert, de onde ele a observava. Então, certo dia, o arquiteto Adam Schoenhard a escondeu em um cômodo pouco usado. Mas Joan ainda tentava se adaptar a uma casa que agora era toda dela. Em alguns cômodos, a posição dos móveis foi mudada. Só o escritório de Robert não foi mexido. O balcão de madeira de açougue sobre o qual o autor costumava fazer as refeições foi levado ao porão e substituído por uma pequena mesa de jantar. O espaço no porão onde ele se exercitava foi transformado em quarto de hóspedes.

Depois de passar por alguns cantos da casa, a poltrona fica agora no antigo quarto de Robert, onde ganhou uma manta laranja e uma almofada. "Posso olhar para a poltrona sem vê-lo sentado nela", diz Joan. A redecoração de Schoenhardt a animou. "Ele fez com que eu não me sentisse mais numa casa da morte, e sim nesta casa inteiramente nova, com nova paisagem."

Tradução de Augusto Calil

O banheiro com paredes verdes e banheira de aço inoxidável

Joan Parker trabalha no escritório que foi do marido, único cômodo da casa onde nada foi mudado