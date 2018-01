Para comer ao ar livre

Para marcar a chegada da primavera, a Porcelana Schmidt vai lançar a linha Aquarela de jogos de mesa assinada pela especialista em comportamento Claudia Matarazzo. A coleção, com três versões, foi desenvolvida pelos designers da marca sob supervisão de Claudia. “Sempre achei o supremo luxo comer ao ar livre e as linhas e cores das flores são livres, alegres e de uma beleza sem fim. Como não dá para todo mundo ter um jardim ou uma varanda, pensei em trazer a natureza para dentro de casa. É uma escolha que faz diferença no astral da refeição”, acredita.

Para Claudia, uma refeição pode se tornar memorável com o estímulo dos sentidos. “Ao colocar uma mesa com cuidado, estamos estimulando a visão e isso já nos abre o coração. Sentimo-nos acolhidos e prestigiados pelo capricho contido em pequenos detalhes e isso contribui para valorizar o prato. De outra forma, se perderia muito da mística que também faz parte do ritual de comer e desfrutar uma boa refeição.”

Mesmo acostumada a almoçar sozinha no dia a dia, ela afirma que não abre mão desses cuidados. “Faço questão de arrumar minha bandeja de forma harmoniosa e de comer em um local da casa onde me sinto bem. E não atendo o telefone. É um momento de prazer que me dou de presente.”

Ainda este ano, a Schmidt lança a coleção Imagens do Brasil, com a designer de joias Francesca Romana Diana e a artista plástica Lelli de Orleans e Bragança. A linha assinada por Claudia começa a ser vendida em novembro.