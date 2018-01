Para brilhar

Quando se fala em lustres de cristal, logo vêm à mente aqueles modelos clássicos, com as pequenas peças brilhantes penduradas. Mundo afora, designers como Tom Dixon, Stella McCartney e Arne Quinze têm quebrado esse paradigma ao usar o material da Cristais Swarovski de um jeito contemporâneo. Agora foram os brasileiros que fizeram o mesmo na coleção lançada na semana passada pela Artecristallo, especializada em iluminação de luxo. Dez nomes do design, decoração, moda e artes plásticas deram sua leitura particular a lustres, pendentes e arandelas. "Diferente dos estrangeiros, todos eles fizeram projetos com comercialização viável", explica a proprietária da loja, Aglaura Sanchez Rispoli. A mais cara das dez peças é a assinada pela arquiteta Patricia Anastassiadis, composta de uma cúpula de acrílico preto com 20 mil pequenos cristais colados um a um na superfície interna. O preço? R$ 17.400. Já a mais barata, que sai por R$ 9.700, é uma arandela criada pelo arquiteto Dado Castello Branco. Cada um dos produtos terá uma série de apenas dez unidades, todas numeradas e com certificação.