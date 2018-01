Pappardelle al ragù di carciofi

Ingredientes 500 g de papardelle 4 alcachofras 2 xícaras de molho de tomate 4 fatias de pancetta ou presunto cru cortado bem fino 1/2 xícara de azeite de oliva Sumo de 1 limão 1 ramo de salsinha picada 1 pimenta-dedo-de-moça, sem sementes 1 cebola cortada em rodelas finas 1 dente de alho amassado 1/2 copo de vinho branco seco Modo de preparo Limpe as alcachofras para obter os fundos e depois corte-os em tiras. Deixe de mollho em água com o sumo de limão para não escurecer. Na frigideira antiaderente coloque o azeite, a pancetta, o alho, a cebola e a pimenta. Frite com a frigideira tampada. Quando a cebola estiver macia, tire a tampa e coloque as alcachofras escorridas e secas. Misture tudo para tomar gosto, acrescente o vinho branco, deixe evaporar e coloque o molho de tomate pronto.Tampe e deixe cozinhar, em fogo brando, por 15 minutos ou até as alcachofras ficarem macias. Verifique o sal e acrescente a salsa picada. Cozinhe o pappardelle al dente, coloque o molho por cima e sirva.