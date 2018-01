Papel de parede no centro das atenções

Modelo Flores para Você, do Flo Foto: Divulgação

Com coleção assinada por artistas plásticos e designers, a branco. acaba de se lançar no mercado com a proposta de fazer o papel de parede um objeto de desejo. A marca, do grupo Bobinex, foi criada por Rafael Trindade e já tem 180 estampas. “Percebi que no Brasil faltavam papéis que não vão só compor com a decoração, mas ser o ponto alto dela”, diz.

Para colocar a ideia em prática, o diretor da marca convidou um grupo de artistas dos mais variados estilos. “São pessoas que trabalham com coisas totalmente diferentes, como a Calu Fontes, com cerâmica, e a dupla do Flo Atelier Botânico, com plantas”, explica.

Os convidados tiveram liberdade para criar as estampas, só tendo de fazer adaptações para ajustar as artes ao papel. Para Carol Nóbrega e Antonio Jotta, do Flo, optar por desenhos botânicos foi muito natural. “Juntamos todas as referências de imagens que amamos e criamos algo único. Em um dos modelos incluímos palavras e frases de que gostamos”, conta Jotta. Os papéis são de vinílico lavável e podem ser comprados no site www.brancopapeldeparede.com.br. Os preços variam de R$ 368,88 a R$ 860,72 o rolo com três faixas de 2,90 m por 0,53 m.