Panton: uma das cadeiras mais famosas do mundo completa 50 anos

Vitra lançará nova versão da cadeira na cor amarelo claro Foto: Reprodução/Instagram/Vitra Japan

Um dos ícones do mobiliário no século 20, a cadeira Panton completa 50 anos em 2017. Batizada com o nome do seu criador, o dinamarquês Verner Panton, um apaixonado pelo design em plástico, ela foi desenvolvida entre 1957 e 1967, mas só começou a ser comercializada no ano seguinte, em parceria com a fabricante suíça Vitra.

Utilizada desde então em ambientes residenciais ou corporativos, atualmente a Panton integra o acervo de design do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA.

Para celebrar o aniversário, a Vitra lançou uma versão especial da cadeira chamada Panton Chair Sunlight, em amarelo claro, que estará à venda no showroom brasileiro da marca a partir de abril, pelo preço de R$ 1.890,50.

Hoje em domínio público, a peça é comercializada no Brasil por marcas variadas, inclusive em tamanhos miniatura, infantil e júnior. Na internet, em sites como o das Lojas Americanas, por exemplo, é possível encontrá-la por valores a partir de R$ 299 para o tamanho tradicional.

Veja 16 combinações selecionamos pelo Casa diretamente do Instagram: