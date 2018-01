palavra de leitor

Que todas as emissoras de TV repetem no início de cada ano vários programas ou extratos deles, todo mundo sabe. Mas repassar três vezes em uma semana a entrega de presentes do amigo-secreto do programa Hoje em Dia, da Record, ninguém merece tanta falta de desconfiômetro. Melhor mudar para a reprise de filmes da TV paga. Marcos A. Nobili São Paulo,SP O melhor de rever a ótima, porém recente, Senhora do Destino no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, será matar a saudade de Raul Cortez e Miriam Pires. Marcos da Rocha, Santos Dumont, MG Maysa chegou mostrando que terá fotografia e figurinos impecáveis. No entanto, seu ponto forte parece ser os musicais. Até quem não conhece os sucessos da musa da fossa se encanta com as cenas de shows. Aula de música para as novas gerações. Ivaldo Camilo São Paulo, SP Gostei muito de A Lei e o Crime, da Record, mas confesso que fiquei assustado com a quantidade de tiros na série. Será assim, esse faroeste, em todos os episódios? Robson Tavares robtavarez2@hotmail.com