Paixão pela forma

Leo Romano sobre mesa circular que acaba de assinar para a Decameron Foto: Marcelo Lima

A formação multidisciplinar -ele estudou arquitetura, artes visuais, além de design gráfico e de interiores- permite ao goiano Leo Romano livre acesso aos mais diversos setores criativos. Com uma longa lista de trabalhos Brasil afora, foi na sua Goiânia natal que ele conheceu o empresário Marcus Ferreira, da Decameron, que se encantou por uma de suas mesas. “Senti de imediato a força conceitual do trabalho dele e no ato começamos a planejar o lançamento de uma coleção”, conta Ferreira, que na semana passada apresentou em são Paulo, a coleção Chuva. “Os móveis priorizam o trabalho artesanal e isso é muito importante para mim”, como Romano declarou ao Casa, por e-mail.

É a primeira vez que desenha móveis? Como foi a experiência?

Desenho móveis e objetos desde que me formei. No começo desenvolvia peças apenas para meus clientes finais. Há treze anos realizei minha primeira mostra com móveis concebidos a partir do uso de espuma. Vendi todos eles como peças únicas, sem as colocar em produção sequencial. Dois anos atrás, fui convidado para desenhar para uma empresa gaúcha e aí ingressei de vez no circuito comercial. A empresa América, de Minas Gerais, também tem produzido alguns móveis desenhados por mim, e agora surgiu o convite da Decameron.

Os espelhos de piso da série têm altura média de 1,50m Foto: Marcelo Lima

Qual foi sua principal inspiração no desenvolvimento desta coleção?

Minha inspiração permanente é o cotidiano. Pode ser um livro, uma palavra, uma viagem, uma revista. Acho, no entanto, o desenho da natureza perfeito, sendo para mim a mais rica fonte de inspiração. Esta coleção é exemplo disso. Ela surge da observação da chuva. Acho lindo, particularmente, o desenho das gotas. Gosto também da sensação de tornar a madeira macia a ponto de poder ser modelada à mão. Acho incrível a ideia de alterar a abordagem tradicional que se faz do material. Considero a madeira muito sedutora.

O que da sua vivência como arquiteto pode ser reconhecido nas suas criações?

Acredito que, principalmente, a paixão pela forma e a busca de um conceito. Trago essas referências da minha formação em artes plásticas. Para mim, sempre foi importante ir além da função. Gosto de poesia e acredito que todo trabalho de criação deve ser sensorial, despertando nas pessoas as mais variadas sensações. Busco sempre uma linguagem autoral capaz de dar identidade ao que faço.