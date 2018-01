Paisagista e não só

Amigos dizem que ele era gentil - e ousado - como poucos. Roberto Burle Marx completaria 100 anos em 4 de agosto de 2009 e as homenagens ao maior nome do paisagismo brasileiro já começaram no Rio de Janeiro, cidade onde o paisagista morou a maior parte da vida. Inaugurada no Paço Imperial no último dia 12, a retrospectiva A permanência do instável exibe centenas de trabalhos de Burle Marx e revela uma versatilidade pouco lembrada. Criador dos jardins do Ibirapuera, da orla carioca e do Parque da Pampulha, entre outros, Burle Marx também foi figurinista. Ele, que nasceu em São Paulo e estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes (RJ) com Cândido Portinari, desenhou cenários e figurinos para montagens teatrais, tudo em exibição no Paço Imperial. Foi mestre na elaboração de jardins tropicais, que exportaram seu traço para o mundo. Sua produção de arte figurativa, nas décadas de 30 e 40, influenciou o ideário paisagístico, assim como a riqueza de cores e texturas nos jardins invadiram seus quadros. "Falar dos 100 anos de Burle Marx é interessante quando se descobre que ele era muito mais que paisagista", diz o curador da mostra, Lauro Cavalcanti. Ele se encantou com a obra do artista há quatro anos, quando organizou a coleção particular de Roberto Marinho, amigo e cliente de Marx. Na seqüência da exposição, que vai até 22 de março - e tem possibilidade de seguir para São Paulo -, Lauro promete lançar um livro comemorativo, com depoimentos de especialistas como Janete Costa e sócios do paisagista, José Tabacow e Haruyoshi Ono.